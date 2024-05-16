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Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки - РИА Новости, 16.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:47 16.05.2024 (обновлено: 17:06 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946382187.html
Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки
Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки - РИА Новости, 16.05.2024
Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки
Он был одним из тех художников, которые смогли достучаться до сердца каждого человека, и при этом еще и великолепным педагогом. Когда мы говорим "школа Сергея... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:47
2024-05-16T17:06
культура
сергей андрияка
музеи
живопись
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Он был одним из тех художников, которые смогли достучаться до сердца каждого человека, и при этом еще и великолепным педагогом. Когда мы говорим "школа Сергея Андрияки", то понимаем, что речь будет неизменно идти о своеобразном знаке творческого качества, мастерстве, которое он передавал своим многочисленным ученикам.Свой методНачинавший как традиционный живописец, работающий с масляными красками и в области графики, Андрияка довольно быстро нашел свой собственный метод и инструмент — стал писать акварелью, и именно тогда его имя прославилось во всем мире. Лессировка, когда краска накладывается послойно по сухой поверхности бумажного листа, стала его главным художественным приемом. Акварели Андрияки наполнены удивительным объемом, живыми и яркими цветами. Любимыми жанрами мастера всегда были натюрморт и пейзаж. Художник не прибегал ни к белилам, ни к карандашному наброску — он работал сразу, по памяти, создавая удивительный, глубокий мир, в котором реалистичность изображаемого содержала в себе и мощную творческую энергию. Словно струящийся из его работ свет согревал зрителя.Знаменитая Школа акварели Сергея Андрияки была основана на его собственном педагогическом методе. Художник создал собственную образовательную программу — каждое задание учитель и ученик выполняли вместе, наблюдая друг за другом.Своя философияЖивописец вернул массовому зрителю веру в художественную эстетику: в его работах не было вызова авангарда или ярости экспрессионизма, он учил нас видеть большое в малом, как и столетия назад сосредоточиться на потрясающей красоте божьего промысла, остановившись на уникальности цветущего дерева или утренней росе на траве. Он был понятен зрителю, его выставки пользовались невероятной популярностью даже в самых отделенных уголках нашей страны. Мастер оставил большое количество учебных работ — и их названия говорят сами за себя: "Тайна цветка. Тайна цвета", "Композиция орнамента" и даже "Сочинение пейзажа". Художник, согласно творческому методу Андрияки, должен быть не просто фиксатором реальности, но и внимательным наблюдателем. Его задача — создание нового эстетического пространства, которое вступает в диалог ощущений со зрителем.
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сергей андрияка, музеи, живопись
Культура, Сергей Андрияка, Музеи, Живопись

Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНародный художник России Сергей Андрияка
Народный художник России Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Он был одним из тех художников, которые смогли достучаться до сердца каждого человека, и при этом еще и великолепным педагогом. Когда мы говорим "школа Сергея Андрияки", то понимаем, что речь будет неизменно идти о своеобразном знаке творческого качества, мастерстве, которое он передавал своим многочисленным ученикам.

Свой метод

Начинавший как традиционный живописец, работающий с масляными красками и в области графики, Андрияка довольно быстро нашел свой собственный метод и инструмент — стал писать акварелью, и именно тогда его имя прославилось во всем мире.
© Фото : Московская государственная академии акварели и изящных искусств Сергея АндриякиХудожник Сергей Андрияка
Художник Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Московская государственная академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
Художник Сергей Андрияка
Лессировка, когда краска накладывается послойно по сухой поверхности бумажного листа, стала его главным художественным приемом. Акварели Андрияки наполнены удивительным объемом, живыми и яркими цветами. Любимыми жанрами мастера всегда были натюрморт и пейзаж. Художник не прибегал ни к белилам, ни к карандашному наброску — он работал сразу, по памяти, создавая удивительный, глубокий мир, в котором реалистичность изображаемого содержала в себе и мощную творческую энергию. Словно струящийся из его работ свет согревал зрителя.
Знаменитая Школа акварели Сергея Андрияки была основана на его собственном педагогическом методе. Художник создал собственную образовательную программу — каждое задание учитель и ученик выполняли вместе, наблюдая друг за другом.

Своя философия

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкНа выставке Сергея Андрияки "Акварельная симфония"
На выставке Сергея Андрияки Акварельная симфония - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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На выставке Сергея Андрияки "Акварельная симфония"
Живописец вернул массовому зрителю веру в художественную эстетику: в его работах не было вызова авангарда или ярости экспрессионизма, он учил нас видеть большое в малом, как и столетия назад сосредоточиться на потрясающей красоте божьего промысла, остановившись на уникальности цветущего дерева или утренней росе на траве. Он был понятен зрителю, его выставки пользовались невероятной популярностью даже в самых отделенных уголках нашей страны.
© Сергей Андрияка (2007)

Картина Сергея Андрияки "Весна под Великим Новгородом. Клопский Монастырь"

Картина Весна под Великим Новгородом. Клопский Монастырь

Картина Сергея Андрияки "Весна под Великим Новгородом. Клопский Монастырь"

© Сергей Андрияка (2007)
1 из 3
© Сергей Андрияка (2008)

Картина Сергея Андрияки "Старые книги и свеча"

Картина Старые книги и свеча

Картина Сергея Андрияки "Старые книги и свеча"

© Сергей Андрияка (2008)
2 из 3
© Сергей Андрияка (2010)

Картина Сергея Андрияки "Хризантемы в плетеной корзине"

Картина Хризантемы в плетеной корзине

Картина Сергея Андрияки "Хризантемы в плетеной корзине"

© Сергей Андрияка (2010)
3 из 3

Картина Сергея Андрияки "Весна под Великим Новгородом. Клопский Монастырь"

© Сергей Андрияка (2007)
1 из 3

Картина Сергея Андрияки "Старые книги и свеча"

© Сергей Андрияка (2008)
2 из 3

Картина Сергея Андрияки "Хризантемы в плетеной корзине"

© Сергей Андрияка (2010)
3 из 3
Мастер оставил большое количество учебных работ — и их названия говорят сами за себя: "Тайна цветка. Тайна цвета", "Композиция орнамента" и даже "Сочинение пейзажа". Художник, согласно творческому методу Андрияки, должен быть не просто фиксатором реальности, но и внимательным наблюдателем. Его задача — создание нового эстетического пространства, которое вступает в диалог ощущений со зрителем.
 
КультураСергей АндриякаМузеиЖивопись
 
 
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