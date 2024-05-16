Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Он был одним из тех художников, которые смогли достучаться до сердца каждого человека, и при этом еще и великолепным педагогом. Когда мы говорим "школа Сергея Андрияки", то понимаем, что речь будет неизменно идти о своеобразном знаке творческого качества, мастерстве, которое он передавал своим многочисленным ученикам.
Свой метод
Начинавший как традиционный живописец, работающий с масляными красками и в области графики, Андрияка довольно быстро нашел свой собственный метод и инструмент — стал писать акварелью, и именно тогда его имя прославилось во всем мире.
© Фото : Московская государственная академии акварели и изящных искусств Сергея АндриякиХудожник Сергей Андрияка
Художник Сергей Андрияка
Лессировка, когда краска накладывается послойно по сухой поверхности бумажного листа, стала его главным художественным приемом. Акварели Андрияки наполнены удивительным объемом, живыми и яркими цветами. Любимыми жанрами мастера всегда были натюрморт и пейзаж. Художник не прибегал ни к белилам, ни к карандашному наброску — он работал сразу, по памяти, создавая удивительный, глубокий мир, в котором реалистичность изображаемого содержала в себе и мощную творческую энергию. Словно струящийся из его работ свет согревал зрителя.
Знаменитая Школа акварели Сергея Андрияки была основана на его собственном педагогическом методе. Художник создал собственную образовательную программу — каждое задание учитель и ученик выполняли вместе, наблюдая друг за другом.
Своя философия
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкНа выставке Сергея Андрияки "Акварельная симфония"
На выставке Сергея Андрияки "Акварельная симфония"
Живописец вернул массовому зрителю веру в художественную эстетику: в его работах не было вызова авангарда или ярости экспрессионизма, он учил нас видеть большое в малом, как и столетия назад сосредоточиться на потрясающей красоте божьего промысла, остановившись на уникальности цветущего дерева или утренней росе на траве. Он был понятен зрителю, его выставки пользовались невероятной популярностью даже в самых отделенных уголках нашей страны.
© Сергей Андрияка (2007)
Картина Сергея Андрияки "Весна под Великим Новгородом. Клопский Монастырь"
Картина Сергея Андрияки "Весна под Великим Новгородом. Клопский Монастырь"
© Сергей Андрияка (2007)
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© Сергей Андрияка (2008)
Картина Сергея Андрияки "Старые книги и свеча"
Картина Сергея Андрияки "Старые книги и свеча"
© Сергей Андрияка (2008)
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© Сергей Андрияка (2010)
Картина Сергея Андрияки "Хризантемы в плетеной корзине"
Картина Сергея Андрияки "Хризантемы в плетеной корзине"
© Сергей Андрияка (2010)
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Картина Сергея Андрияки "Весна под Великим Новгородом. Клопский Монастырь"
© Сергей Андрияка (2007)
1 из 3
Картина Сергея Андрияки "Старые книги и свеча"
© Сергей Андрияка (2008)
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Картина Сергея Андрияки "Хризантемы в плетеной корзине"
© Сергей Андрияка (2010)
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Мастер оставил большое количество учебных работ — и их названия говорят сами за себя: "Тайна цветка. Тайна цвета", "Композиция орнамента" и даже "Сочинение пейзажа". Художник, согласно творческому методу Андрияки, должен быть не просто фиксатором реальности, но и внимательным наблюдателем. Его задача — создание нового эстетического пространства, которое вступает в диалог ощущений со зрителем.