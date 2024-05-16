https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946382187.html

Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки

Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки - РИА Новости, 16.05.2024

Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки

Он был одним из тех художников, которые смогли достучаться до сердца каждого человека, и при этом еще и великолепным педагогом. Когда мы говорим "школа Сергея... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:47

2024-05-16T12:47

2024-05-16T17:06

культура

сергей андрияка

музеи

живопись

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Он был одним из тех художников, которые смогли достучаться до сердца каждого человека, и при этом еще и великолепным педагогом. Когда мы говорим "школа Сергея Андрияки", то понимаем, что речь будет неизменно идти о своеобразном знаке творческого качества, мастерстве, которое он передавал своим многочисленным ученикам.Свой методНачинавший как традиционный живописец, работающий с масляными красками и в области графики, Андрияка довольно быстро нашел свой собственный метод и инструмент — стал писать акварелью, и именно тогда его имя прославилось во всем мире. Лессировка, когда краска накладывается послойно по сухой поверхности бумажного листа, стала его главным художественным приемом. Акварели Андрияки наполнены удивительным объемом, живыми и яркими цветами. Любимыми жанрами мастера всегда были натюрморт и пейзаж. Художник не прибегал ни к белилам, ни к карандашному наброску — он работал сразу, по памяти, создавая удивительный, глубокий мир, в котором реалистичность изображаемого содержала в себе и мощную творческую энергию. Словно струящийся из его работ свет согревал зрителя.Знаменитая Школа акварели Сергея Андрияки была основана на его собственном педагогическом методе. Художник создал собственную образовательную программу — каждое задание учитель и ученик выполняли вместе, наблюдая друг за другом.Своя философияЖивописец вернул массовому зрителю веру в художественную эстетику: в его работах не было вызова авангарда или ярости экспрессионизма, он учил нас видеть большое в малом, как и столетия назад сосредоточиться на потрясающей красоте божьего промысла, остановившись на уникальности цветущего дерева или утренней росе на траве. Он был понятен зрителю, его выставки пользовались невероятной популярностью даже в самых отделенных уголках нашей страны. Мастер оставил большое количество учебных работ — и их названия говорят сами за себя: "Тайна цветка. Тайна цвета", "Композиция орнамента" и даже "Сочинение пейзажа". Художник, согласно творческому методу Андрияки, должен быть не просто фиксатором реальности, но и внимательным наблюдателем. Его задача — создание нового эстетического пространства, которое вступает в диалог ощущений со зрителем.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

сергей андрияка, музеи, живопись