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Умер художник Сергей Андрияка - РИА Новости, 16.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:12 16.05.2024 (обновлено: 16:18 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946357039.html
Умер художник Сергей Андрияка
Умер художник Сергей Андрияка - РИА Новости, 16.05.2024
Умер художник Сергей Андрияка
Народный художник России Сергей Андрияка умер в возрасте в 65 лет, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:12
2024-05-16T16:18
культура
россия
германия
швейцария
сергей андрияка
российская академия художеств
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Народный художник России Сергей Андрияка умер в возрасте в 65 лет, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале."Сегодня рано утром отошел ко Господу Сергей Николаевич Андрияка. Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были "всех люблю", — написал он, призвав молиться за упокой души почившего.Прощание с художником пройдет 17 мая в Академии акварели и изящных искусств. Похоронят его на столичном Введенском кладбище.Сергей Андрияка — член Союза художников СССР, академик Российской академии художеств. Родился 14 июля 1958 года в Москве. Участник многих московских, региональных и зарубежных выставок (с 1985 года их состоялось более тысячи). Его творчество знают в Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Японии, Китае и других странах. В 1999 году основал Школу акварели Сергея Андрияки и был ее бессменным художественным руководителем. В 2012-м открылось новое учебное заведение — Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.Картины Андрияки находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях. Украшают они и первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы учеников Андрияки, всего более 200 картин.
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россия, германия, швейцария, сергей андрияка, российская академия художеств
Культура, Россия, Германия, Швейцария, Сергей Андрияка, Российская академия художеств
Умер художник Сергей Андрияка

Художник Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Российской академии художеств, народный художник России Сергей Андрияка
Член Российской академии художеств, народный художник России Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Российской академии художеств, народный художник России Сергей Андрияка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Народный художник России Сергей Андрияка умер в возрасте в 65 лет, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.
«
"Сегодня рано утром отошел ко Господу Сергей Николаевич Андрияка. Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были "всех люблю", — написал он, призвав молиться за упокой души почившего.
Прощание с художником пройдет 17 мая в Академии акварели и изящных искусств. Похоронят его на столичном Введенском кладбище.
Сергей Андрияка — член Союза художников СССР, академик Российской академии художеств. Родился 14 июля 1958 года в Москве. Участник многих московских, региональных и зарубежных выставок (с 1985 года их состоялось более тысячи). Его творчество знают в Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Японии, Китае и других странах.
В 1999 году основал Школу акварели Сергея Андрияки и был ее бессменным художественным руководителем. В 2012-м открылось новое учебное заведение — Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Картины Андрияки находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях. Украшают они и первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы учеников Андрияки, всего более 200 картин.
Народный художник России Сергей Андрияка - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Красота мира — в его акварелях: не стало художника Сергея Андрияки
Вчера, 12:47
 
КультураРоссияГерманияШвейцарияСергей АндриякаРоссийская академия художеств
 
 
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