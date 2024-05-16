https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946357039.html

Умер художник Сергей Андрияка

Умер художник Сергей Андрияка - РИА Новости, 16.05.2024

Умер художник Сергей Андрияка

Народный художник России Сергей Андрияка умер в возрасте в 65 лет, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:12

2024-05-16T11:12

2024-05-16T16:18

культура

россия

германия

швейцария

сергей андрияка

российская академия художеств

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Народный художник России Сергей Андрияка умер в возрасте в 65 лет, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале."Сегодня рано утром отошел ко Господу Сергей Николаевич Андрияка. Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были "всех люблю", — написал он, призвав молиться за упокой души почившего.Прощание с художником пройдет 17 мая в Академии акварели и изящных искусств. Похоронят его на столичном Введенском кладбище.Сергей Андрияка — член Союза художников СССР, академик Российской академии художеств. Родился 14 июля 1958 года в Москве. Участник многих московских, региональных и зарубежных выставок (с 1985 года их состоялось более тысячи). Его творчество знают в Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Японии, Китае и других странах. В 1999 году основал Школу акварели Сергея Андрияки и был ее бессменным художественным руководителем. В 2012-м открылось новое учебное заведение — Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.Картины Андрияки находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях. Украшают они и первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы учеников Андрияки, всего более 200 картин.

https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946382187.html

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россия, германия, швейцария, сергей андрияка, российская академия художеств