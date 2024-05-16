https://ria.ru/20240516/aktsiya-1946449914.html

Волонтеры-медики Подмосковья посетят 57 ФАПов в рамках акции "Добро в село"

Волонтеры-медики Подмосковья посетят 57 ФАПов в рамках акции "Добро в село" - РИА Новости, 16.05.2024

Волонтеры-медики Подмосковья посетят 57 ФАПов в рамках акции "Добро в село"

Волонтеры-медики, студенты Московского областного медицинского колледжа №1 посетят 57 ФАПов в рамках Всероссийской акции "Добро в село", в четверг состоялся... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:47

2024-05-16T15:47

2024-05-16T15:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

алексей сапанюк

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Волонтеры-медики, студенты Московского областного медицинского колледжа №1 посетят 57 ФАПов в рамках Всероссийской акции "Добро в село", в четверг состоялся выезд в ФАП деревни Царево городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Уже более пяти лет наши волонтеры-медики участвуют в этой акции. Ребята задействованы в уборке территорий фельдшерско-акушерских пунктов, а также в диагностике здоровья населения и профилактических занятиях", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. По его словам, волонтеры-медики обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности ведения здорового образ жизни. Движение волонтеров-медиков на сегодняшний день насчитывает почти 10 тысяч человек в Подмосковье. Это студенты медицинских колледжей и вузов, а также отряды в школах. Подобные выезды состоятся во многих городских округах Московской области. Ближайший пройдет 17 мая в Наро-Фоминске. Студенты Московского областного медицинского колледжа №1 посетят Ташировскую амбулаторию.

https://ria.ru/20231214/ucheba-1915702566.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), наро-фоминск, алексей сапанюк