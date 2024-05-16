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Волонтеры-медики Подмосковья посетят 57 ФАПов в рамках акции "Добро в село"
Волонтеры-медики Подмосковья посетят 57 ФАПов в рамках акции "Добро в село" - РИА Новости, 16.05.2024
Волонтеры-медики Подмосковья посетят 57 ФАПов в рамках акции "Добро в село"
Волонтеры-медики, студенты Московского областного медицинского колледжа №1 посетят 57 ФАПов в рамках Всероссийской акции "Добро в село", в четверг состоялся... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:47
2024-05-16T15:47
2024-05-16T15:47
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Волонтеры-медики, студенты Московского областного медицинского колледжа №1 посетят 57 ФАПов в рамках Всероссийской акции "Добро в село", в четверг состоялся выезд в ФАП деревни Царево городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Уже более пяти лет наши волонтеры-медики участвуют в этой акции. Ребята задействованы в уборке территорий фельдшерско-акушерских пунктов, а также в диагностике здоровья населения и профилактических занятиях", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. По его словам, волонтеры-медики обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности ведения здорового образ жизни. Движение волонтеров-медиков на сегодняшний день насчитывает почти 10 тысяч человек в Подмосковье. Это студенты медицинских колледжей и вузов, а также отряды в школах. Подобные выезды состоятся во многих городских округах Московской области. Ближайший пройдет 17 мая в Наро-Фоминске. Студенты Московского областного медицинского колледжа №1 посетят Ташировскую амбулаторию.
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московская область (подмосковье), наро-фоминск, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Алексей Сапанюк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Волонтеры-медики, студенты Московского областного медицинского колледжа №1 посетят 57 ФАПов в рамках Всероссийской акции "Добро в село", в четверг состоялся выезд в ФАП деревни Царево городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«
"Уже более пяти лет наши волонтеры-медики участвуют в этой акции. Ребята задействованы в уборке территорий фельдшерско-акушерских пунктов, а также в диагностике здоровья населения и профилактических занятиях", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, волонтеры-медики обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности ведения здорового образ жизни.
Движение волонтеров-медиков на сегодняшний день насчитывает почти 10 тысяч человек в Подмосковье. Это студенты медицинских колледжей и вузов, а также отряды в школах.
Подобные выезды состоятся во многих городских округах Московской области.
Ближайший пройдет 17 мая в Наро-Фоминске
. Студенты Московского областного медицинского колледжа №1 посетят Ташировскую амбулаторию.