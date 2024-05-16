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Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств
Россия и Китай осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:58
2024-05-16T12:58
2024-05-16T14:32
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", - говорится в заявлении.
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россия, китай, в мире
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", - говорится в заявлении.