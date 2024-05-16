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Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму - РИА Новости, 16.05.2024
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12:30 16.05.2024 (обновлено: 14:09 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/aksenov-1946385768.html
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму - РИА Новости, 16.05.2024
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников спецслужб, которые предотвратили в Крыму теракт на железной дороге, а также... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:30
2024-05-16T14:09
россия
керчь
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников спецслужб, которые предотвратили в Крыму теракт на железной дороге, а также задержали агентов украинских спецслужб, передававших сведения о работе ПВО у Крымского моста. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что в Крыму предотвращен теракт, задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины и намеревавшиеся устроить взрыв на железной дороге. "В Крыму предотвращен теракт на железной дороге. Завербованные украинскими спецслужбами граждане задержаны. Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики", - написал Аксенов.Задержанный в Крыму украинский агент признался, что передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост, по ним разведка Украины планировала нанести удар беспилотником, но не смогла его передать, следует из видео допроса задержанного агента, которое обнародовало ФСБ.
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россия, керчь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Керчь, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму

Глава Крыма Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников спецслужб, которые предотвратили в Крыму теракт на железной дороге, а также задержали агентов украинских спецслужб, передававших сведения о работе ПВО у Крымского моста.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что в Крыму предотвращен теракт, задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины и намеревавшиеся устроить взрыв на железной дороге.
«
"В Крыму предотвращен теракт на железной дороге. Завербованные украинскими спецслужбами граждане задержаны. Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики", - написал Аксенов.
Задержанный в Крыму украинский агент признался, что передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост, по ним разведка Украины планировала нанести удар беспилотником, но не смогла его передать, следует из видео допроса задержанного агента, которое обнародовало ФСБ.
Сотрудники ФСБ во время задержания лиц, готовивших теракт против одного из руководителей Крыма. Кадр видео
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Крыма
5 февраля, 19:35
 
РоссияКерчьСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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