https://ria.ru/20240516/aksenov-1946385768.html
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму - РИА Новости, 16.05.2024
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников спецслужб, которые предотвратили в Крыму теракт на железной дороге, а также... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:30
2024-05-16T12:30
2024-05-16T14:09
россия
керчь
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников спецслужб, которые предотвратили в Крыму теракт на железной дороге, а также задержали агентов украинских спецслужб, передававших сведения о работе ПВО у Крымского моста. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что в Крыму предотвращен теракт, задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины и намеревавшиеся устроить взрыв на железной дороге. "В Крыму предотвращен теракт на железной дороге. Завербованные украинскими спецслужбами граждане задержаны. Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики", - написал Аксенов.Задержанный в Крыму украинский агент признался, что передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост, по ним разведка Украины планировала нанести удар беспилотником, но не смогла его передать, следует из видео допроса задержанного агента, которое обнародовало ФСБ.
https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html
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россия, керчь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Керчь, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму
Глава Крыма Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта