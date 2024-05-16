https://ria.ru/20240516/aksenov-1946385768.html

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму - РИА Новости, 16.05.2024

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников спецслужб, которые предотвратили в Крыму теракт на железной дороге, а также... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:30

2024-05-16T12:30

2024-05-16T14:09

россия

керчь

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников спецслужб, которые предотвратили в Крыму теракт на железной дороге, а также задержали агентов украинских спецслужб, передававших сведения о работе ПВО у Крымского моста. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что в Крыму предотвращен теракт, задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины и намеревавшиеся устроить взрыв на железной дороге. "В Крыму предотвращен теракт на железной дороге. Завербованные украинскими спецслужбами граждане задержаны. Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики", - написал Аксенов.Задержанный в Крыму украинский агент признался, что передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост, по ним разведка Украины планировала нанести удар беспилотником, но не смогла его передать, следует из видео допроса задержанного агента, которое обнародовало ФСБ.

https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html

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россия, керчь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия