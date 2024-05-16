https://ria.ru/20240516/afrosoyuz-1946405141.html
Россия и Китай приветствовали вступление Афросоюза в "Группу двадцати"
Россия и Китай приветствовали вступление Афросоюза в "Группу двадцати" - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай приветствовали вступление Афросоюза в "Группу двадцати"
Россия и Китай приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:21
2024-05-16T13:21
2024-05-16T13:21
в мире
россия
китай
африканский союз
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена и готовы к общим созидательным усилиям в интересах государств с формирующимся рынком и развивающихся стран", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230909/davlenie-1895239585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, африканский союз
В мире, Россия, Китай, Африканский союз
Россия и Китай приветствовали вступление Афросоюза в "Группу двадцати"
Россия и Китай выразили готовность сотрудничать с Афросоюзом в "Группе двадцати"
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена и готовы к общим созидательным усилиям в интересах государств с формирующимся рынком и развивающихся стран", - говорится в заявлении.