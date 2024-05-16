https://ria.ru/20240516/afrosoyuz-1946405141.html

Россия и Китай приветствовали вступление Афросоюза в "Группу двадцати"

Россия и Китай приветствовали вступление Афросоюза в "Группу двадцати" - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай приветствовали вступление Афросоюза в "Группу двадцати"

Россия и Китай приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:21

2024-05-16T13:21

2024-05-16T13:21

в мире

россия

китай

африканский союз

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны приветствуют вступление Африканского союза в "Группу двадцати" в качестве полноправного члена и готовы к общим созидательным усилиям в интересах государств с формирующимся рынком и развивающихся стран", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230909/davlenie-1895239585.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, китай, африканский союз