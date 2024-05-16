https://ria.ru/20240516/afrika-1946383768.html
Россия и Китай призвали продолжать сотрудничество с Африкой
Россия и Китай призвали продолжать сотрудничество с Африкой - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай призвали продолжать сотрудничество с Африкой
Россия и Китай призывают сохранять благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества с Африкой. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:24
2024-05-16T12:24
2024-05-16T12:24
в мире
африка
россия
китай
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают сохранять благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества с Африкой. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны призывают сохранять благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества с Африкой, для чего продолжат укреплять контакты и координацию по африканской проблематике, вносить свой вклад и поддерживать усилия стран Африки по разрешению проблем африканскими методами", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240313/afrika-1932800540.html
африка
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, россия, китай
В мире, Африка, Россия, Китай
Россия и Китай призвали продолжать сотрудничество с Африкой
Россия и КНР призвали сохранять благоприятную атмосферу сотрудничества с Африкой
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают сохранять благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества с Африкой.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны призывают сохранять благоприятную и здоровую атмосферу международного сотрудничества с Африкой, для чего продолжат укреплять контакты и координацию по африканской проблематике, вносить свой вклад и поддерживать усилия стран Африки по разрешению проблем африканскими методами", - говорится в заявлении.