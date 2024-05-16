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Талибы выступили против размещения военной инфраструктуры в Афганистане - РИА Новости, 16.05.2024
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18:32 16.05.2024 (обновлено: 18:33 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/afganistan-1946508127.html
Талибы выступили против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
Талибы выступили против размещения военной инфраструктуры в Афганистане - РИА Новости, 16.05.2024
Талибы выступили против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
Движение "Талибан"* никому не позволит размещать военную инфраструктуру в Афганистане, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:32
2024-05-16T18:33
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ИСЛАМАБАД, 16 мая - РИА Новости. Движение "Талибан"* никому не позволит размещать военную инфраструктуру в Афганистане, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин."Мы никому не позволим создавать военную инфраструктуру в Афганистане. Однако мы хотели бы иметь позитивные отношения с соседними, региональными и другими странами, основанные на взаимных интересах", - заявил Шахин.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240516/taliby-1946506453.html
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в мире, афганистан, талибан, оон
В мире, Афганистан, Талибан, ООН
Талибы выступили против размещения военной инфраструктуры в Афганистане

Талибан заявил, что не позволит размещать военную инфраструктуру в Афганистане

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 16 мая - РИА Новости. Движение "Талибан"* никому не позволит размещать военную инфраструктуру в Афганистане, заявил РИА Новости глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
"Мы никому не позволим создавать военную инфраструктуру в Афганистане. Однако мы хотели бы иметь позитивные отношения с соседними, региональными и другими странами, основанные на взаимных интересах", - заявил Шахин.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане
Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Талибы приветствовали призыв России и Китая разморозить афганские резервы
Вчера, 18:25
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреАфганистанТалибанООН
 
 
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