https://ria.ru/20240516/--1946526009.html

В Казани обсудили развитие торговли между России и Ближним Востоком

В Казани обсудили развитие торговли между России и Ближним Востоком - РИА Новости, 16.05.2024

В Казани обсудили развитие торговли между России и Ближним Востоком

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и партнеры в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024"... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:54

2024-05-16T19:54

2024-05-16T19:54

экономика

россия

ближний восток

казань

рушан аббясов

владимир мазур

роскачество

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и партнеры в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024" представили возможности развития торговых отношений между Россией и странами Большого Ближнего Востока и варианты дальнейшего развития сотрудничества в современных условиях, сообщает центр.В сессии "Made In Russia. Россия-Большой Ближний Восток. Экспортный контур сотрудничества", организованной РЭЦ, приняли участие первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов, генеральный директор ООО "Инкона", исполнительный директор Российско-Эмиратского Делового совета Алексей Бусев, губернатор Томской области Владимир Мазур, генеральный директор ICHS Ашраф Эль-Танбули, генеральный секретарь Ассоциации производителей машиностроения Турции (MIB) Зульфикар Кылыч, генеральный директор МЦСиС "Халяль" Айдар Газизов, руководитель Центра компетенций Халяль на базе Роскачества Марат Низамов, генеральный директор ООО "КАРБОНТЕКС" Вячеслав Рогожников.Модератором сессии выступил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори."Несмотря на давление, оказываемое извне, постоянно меняющуюся геополитическую обстановку и динамично меняющие свой облик и очертания торговые отношения, мы можем сказать, что Россия уверенно стремится на Восток, в арабский мир, в исламский мир. Визиты на высшем уровне, двусторонние и многосторонние проекты, вхождение в межправительственные и международные организации и союзы – все это свидетельствует о стремлении к наращиванию сотрудничества и выстраиванию теплых, надежных, партнерских отношений как со стороны России, так и стран Большого Ближнего Востока", - открыл работу сессии Джаббори.Говоря о роли мягкой силы в выстраивании долгосрочных партнерских отношений, первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов отметил, что Россия уже на протяжение многих веков ведет тесное взаимодействие со странами Востока и заслуженно является другом и неотъемлемой частью Исламского мира. Он также подчеркнул, что Казань, на территории которой проходит в эти дни международный экономический форум, по праву считается важным хабом партнерства и реализации масштабных международных проектов между мусульманскими странами."Многонациональное и многорелигиозное российское государство всегда выделялось гармоничными взаимоотношениями между представителями разных культур и религий, а закрепленные в Конституции РФ права традиционной семьи позволяют мусульманам России, как и представителям других религий быть спокойными за себя и будущие поколения. В этой связи подчеркнул, что поддержка традиционных ценностей, в эпоху западной пропаганды нетрадиционных отношений, еще сильнее сближает Россию с Исламским миром", - отметил Аббясов.Также он подчеркнул в контексте халяль-индустрии и исламского банкинга, что в нашей стране уже четверть века данные направления активно развиваются, предоставляя как бизнесу, так и обычным гражданам возможность пользоваться все большим перечнем халяльных услуг и продуктов.Российский экспортный центр в 2022 году перезапустил программу сертификации продукции под брендом "Сделано в России". Руководитель Центра компетенций Халяль Роскачества Марат Низамов рассказал о партнерстве с РЭЦ."Сейчас Россия серьезно интегрируется в экспортное сотрудничество со странами Ближнего Востока. Ежегодно поставки в страны Ближнего Востока увеличиваются, достигнув сегодня более 200 миллионов долларов. Этому способствует также то, что производители получают необходимый сертификат "Халяль" и на 3 года получают аккредитацию в эти страны. Это позволяет снимать торговые барьеры и поставлять наши продукты, которые на самом деле пользуются очень хорошим спросом в регионе", - сказал он.По его словам, "мы ведем активную работу в направлении как Персидского залива, так и Ближнего Востока, и Юго-Восточной Азии". "Конечно же, большая работа ведется Российским экспортным центром и брендом "Сделано в России", который на Ближнем Востоке становится высокоуровневым брендом. Могу привести пример успешного взаимодействия: мы работали с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа, пятеро из которых получили сертификат "Халяль" и субсидию на этот сертификат. Аналогичные проекты у нас в Республике Башкортостан, а сейчас заключаются договора с Татарстаном и Дагестаном, где также предприятия будут получать необходимую поддержку со стороны Российского экспортного центра для погашения затрат на сертификацию и участие в выставках", - отметил Низамов.Он добавил, что теперь заявку на сертификацию можно оформить онлайн на платформе "Мой экспорт", которую развивает РЭЦ. При получении сертификата ОС "Роскачество-Халяль" компания автоматически получает знак "Сделано в России".Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал о развитии сотрудничества с Ближним Востоком в условиях переориентации региона на новые географические направления. Он отметил перспективы для российского экспорта масел, мяса птицы, зерна и экопродукции на рынки Ближнего Востока и привел в пример кедровый орех, поставки которого в ОАЭ выросли в 5,5 раза. Губернатор подчеркнул, что в России, в частности, Сибири, много полезной и органической продукции, о которой на зарубежных рынках не знают и отметил работу РЭЦ в продвижении российской продукции на внешние рынки под брендом "Сделано в России".Однако под этим брендом Россия предлагает не только продовольствие. Томск – один из лидеров страны по научно-техническому развитию. Регион занимает первое место в России по развитию студенческого технологического предпринимательства и четвертое место по качеству подготовки IT-специалистов, а также регулярно входит в число лидеров национального рейтинга научно-технологического развития."Плотное взаимодействие томских университетов и экономических институтов с промышленными партнерами, сильной инженерной школы Томска, позволяет нам предлагать комплексные проекты подготовки высококвалифицированных кадров по технологическим решениям и инженерному составу. Именно там, где ведущие корпорации, например, корпорация "Росатом" реализует самые крупные проекты, опорным вузом является Томский политехнический университет, который готовит кадры в сфере ядерных технологий для Казахстана, для Индонезии, Египта, Нигерии и других стран мира. Мы учим нефтяников для стран Северной Африки и для стран Ближнего Востока, предлагаем комплексные инженерные решения в области нефтегазодобычи. Понимаем, что в поисках новых технологических решений страны Персидского залива ориентированы на западные технологии, но здесь большой потенциал для сотрудничества, хотя бы потому, что Россия не на словах, а на деле придерживается равноправия технологического суверенитета", - рассказал Мазур.

https://ria.ru/20240516/produkty-1946378200.html

https://ria.ru/20240515/konsultatsiya-1946178840.html

https://ria.ru/20240514/eksport-1945996953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, ближний восток, казань, рушан аббясов, владимир мазур, роскачество, российский экспортный центр (рэц)