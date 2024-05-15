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Швейцария резко сократила ввоз российского золота - РИА Новости, 15.05.2024
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04:02 15.05.2024 (обновлено: 05:58 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/zoloto-1946038385.html
Швейцария резко сократила ввоз российского золота
Швейцария резко сократила ввоз российского золота - РИА Новости, 15.05.2024
Швейцария резко сократила ввоз российского золота
Швейцария к концу первого квартала текущего года резко сократила ввоз российского золота, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Скорее... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T04:02
2024-05-15T05:58
экономика
швейцария
россия
anderida financial group
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Швейцария к концу первого квартала текущего года резко сократила ввоз российского золота, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Скорее всего, это связано с истощением на мировых рынках запасов, не попадающих под санкции, прокомментировали агентству в Anderida Financial Group.Швейцария в августе 2022 года присоединилась к европейскому эмбарго на поставки золота из России. Однако, как разъясняли позже швейцарские власти, металл, вывезенный из страны до введения эмбарго, не подпадает под санкции.Это позволило швейцарским компаниям продолжить импортировать драгоценный металл через другие страны. В результате в 2023 году Россия второй год подряд была шестым крупнейшим источником золота для Швейцарии.Однако к концу первого квартала текущего года закупки резко уменьшились: если в январе в Швейцарию было ввезено 5,7 тонны золота российского происхождения на 379,4 миллиона долларов, то в феврале уже лишь 237 килограммов на 15,6 миллиона долларов.Минимума закупки достигли в марте этого года — 37 килограммов на 2,4 миллиона долларов. Меньше импорт в последние годы был лишь раз — в апреле 2023 года, когда швейцарцы приобрели около 25 килограммов драгоценного металла на 1,6 миллиона долларов."В предыдущие периоды для обхода санкций российский металл шел как вывезенный до введения ограничений. Этот принцип позволял продолжать закупки у российских производителей, несмотря на политические сложности. Вероятно, сейчас количество золота, подходящего для обхода санкций, на мировых рынках осталось мало", — считают аналитики Anderida Financial Group.
https://ria.ru/20240317/posol-1933673099.html
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экономика, швейцария, россия, anderida financial group, оон
Экономика, Швейцария, Россия, Anderida Financial Group, ООН
Швейцария резко сократила ввоз российского золота

Швейцария к концу первого квартала 2024 года резко сократила ввоз золота из РФ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Швейцария к концу первого квартала текущего года резко сократила ввоз российского золота, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Скорее всего, это связано с истощением на мировых рынках запасов, не попадающих под санкции, прокомментировали агентству в Anderida Financial Group.
Швейцария в августе 2022 года присоединилась к европейскому эмбарго на поставки золота из России. Однако, как разъясняли позже швейцарские власти, металл, вывезенный из страны до введения эмбарго, не подпадает под санкции.
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Это позволило швейцарским компаниям продолжить импортировать драгоценный металл через другие страны. В результате в 2023 году Россия второй год подряд была шестым крупнейшим источником золота для Швейцарии.
Однако к концу первого квартала текущего года закупки резко уменьшились: если в январе в Швейцарию было ввезено 5,7 тонны золота российского происхождения на 379,4 миллиона долларов, то в феврале уже лишь 237 килограммов на 15,6 миллиона долларов.
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Минимума закупки достигли в марте этого года — 37 килограммов на 2,4 миллиона долларов. Меньше импорт в последние годы был лишь раз — в апреле 2023 года, когда швейцарцы приобрели около 25 килограммов драгоценного металла на 1,6 миллиона долларов.
"В предыдущие периоды для обхода санкций российский металл шел как вывезенный до введения ограничений. Этот принцип позволял продолжать закупки у российских производителей, несмотря на политические сложности. Вероятно, сейчас количество золота, подходящего для обхода санкций, на мировых рынках осталось мало", — считают аналитики Anderida Financial Group.
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ЭкономикаШвейцарияРоссияAnderida Financial GroupООН
 
 
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