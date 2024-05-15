https://ria.ru/20240515/zayavlenie-1946112509.html
Адвокат Бишимбаева выступила с заявлением
Адвокат Бишимбаева выступила с заявлением - РИА Новости, 15.05.2024
Адвокат Бишимбаева выступила с заявлением
Экс-министр нацфинансов Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за истязание и убийство жены Салтанат Нукеновой, собирается обжаловать решение суда. Об этом... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:02
2024-05-15T13:02
2024-05-15T13:02
казахстан
астана
куандык бишимбаев
дело салтанат нукеновой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945615074_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0a315279b45fc992c6028ca44ebb2279.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Экс-министр нацфинансов Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за истязание и убийство жены Салтанат Нукеновой, собирается обжаловать решение суда. Об этом сообщила его адвокат Лейла Рамазанова изданию Orda.kz .Судебное заседание, которое длилось более двух месяцев, вызвало широкий резонанс по всему миру. Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии в Аршалы. Его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве, получил четыре года тюрьмы."Да, будем подавать апелляцию. Конечно, мы не согласны с приговором. Не могу сказать, какие у нас планы, мы на руки еще документы не получили. Должны будем получить их не позднее пяти суток после объявления приговора", — сообщила Рамазанова.Ранее против назначенного приговора выступил Бахытжан Байжанов. Он посчитал его несправедливым и заявил суду, что это слишком жесткое наказание для "невинного человека".Между тем, адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова, напротив, поблагодарила присяжных заседателей за объективность и справедливость приговора."Среди присяжных было много женщин, я видела, как им больно. Спасибо за вашу работу", – написала она.Дело Салтанат НукеновойТрагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.
https://ria.ru/20240514/nukenova-1945886672.html
https://ria.ru/20240513/prigovor-1945684677.html
https://ria.ru/20240514/sudya-1945941634.html
казахстан
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945615074_23:0:983:720_1920x0_80_0_0_0d320e1b284ac8cab99024a9784b383e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, астана, куандык бишимбаев, дело салтанат нукеновой
Казахстан, Астана, Куандык Бишимбаев, Дело Салтанат Нукеновой
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости.
Экс-министр нацфинансов Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за истязание и убийство жены Салтанат Нукеновой, собирается обжаловать решение суда. Об этом сообщила его адвокат Лейла Рамазанова изданию Orda.kz
.
Судебное заседание, которое длилось более двух месяцев, вызвало широкий резонанс по всему миру. Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии в Аршалы. Его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве, получил четыре года тюрьмы.
«
"Да, будем подавать апелляцию. Конечно, мы не согласны с приговором. Не могу сказать, какие у нас планы, мы на руки еще документы не получили. Должны будем получить их не позднее пяти суток после объявления приговора", — сообщила Рамазанова.
Ранее против назначенного приговора выступил Бахытжан Байжанов. Он посчитал его несправедливым и заявил суду, что это слишком жесткое наказание для "невинного человека".
Между тем, адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова, напротив, поблагодарила присяжных заседателей за объективность и справедливость приговора.
«
"Среди присяжных было много женщин, я видела, как им больно. Спасибо за вашу работу", – написала она.
Трагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.
В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.
Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".
Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.
Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.