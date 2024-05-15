https://ria.ru/20240515/zaderzhanie-1946285936.html

В Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий

В Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 15.05.2024

В Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий

Начальник ИК-5 УФСИН России по Орловской области задержан за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T22:43

2024-05-15T22:43

2024-05-15T23:31

происшествия

россия

орловская область

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Начальник ИК-5 УФСИН России по Орловской области задержан за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. "В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии… по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)... Подозреваемый задержан следователем", - говорится в сообщении. По данным СУСК, с декабря 2023 года по март 2024 года начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области давал подчиненным указания беспрепятственно проносить содержащемуся в учреждении осужденному "значительного количества продуктов питания и товарно-материальных ценностей без соответствующей документации". Кроме того, с его помощью осужденного на несколько дней освободили от работы в колонии через медицинскую часть учреждения. В ведомстве добавили, что следователь планирует направить в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

https://ria.ru/20240515/proverka-1946285561.html

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происшествия, россия, орловская область