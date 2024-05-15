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В Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 15.05.2024
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22:43 15.05.2024 (обновлено: 23:31 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/zaderzhanie-1946285936.html
В Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий
В Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 15.05.2024
В Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий
Начальник ИК-5 УФСИН России по Орловской области задержан за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:43
2024-05-15T23:31
происшествия
россия
орловская область
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Начальник ИК-5 УФСИН России по Орловской области задержан за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. "В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии… по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)... Подозреваемый задержан следователем", - говорится в сообщении. По данным СУСК, с декабря 2023 года по март 2024 года начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области давал подчиненным указания беспрепятственно проносить содержащемуся в учреждении осужденному "значительного количества продуктов питания и товарно-материальных ценностей без соответствующей документации". Кроме того, с его помощью осужденного на несколько дней освободили от работы в колонии через медицинскую часть учреждения. В ведомстве добавили, что следователь планирует направить в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
https://ria.ru/20240515/proverka-1946285561.html
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происшествия, россия, орловская область
Происшествия, Россия, Орловская область
В Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий

СК: в Орловской области начальника колонии задержали за превышение полномочий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Начальник ИК-5 УФСИН России по Орловской области задержан за превышение должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.
"В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии… по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)... Подозреваемый задержан следователем", - говорится в сообщении.
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По данным СУСК, с декабря 2023 года по март 2024 года начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области давал подчиненным указания беспрепятственно проносить содержащемуся в учреждении осужденному "значительного количества продуктов питания и товарно-материальных ценностей без соответствующей документации".
Кроме того, с его помощью осужденного на несколько дней освободили от работы в колонии через медицинскую часть учреждения.
В ведомстве добавили, что следователь планирует направить в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
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