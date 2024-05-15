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Wildberries упростил работу продавцов с платформой - РИА Новости, 16.05.2024
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23:54 15.05.2024 (обновлено: 00:01 16.05.2024)
https://ria.ru/20240515/wildberries--1946293844.html
Wildberries упростил работу продавцов с платформой
Wildberries упростил работу продавцов с платформой - РИА Новости, 16.05.2024
Wildberries упростил работу продавцов с платформой
Wildberries в рамках предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, выданного в апреле, изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-15T23:54
2024-05-16T00:01
экономика
россия
wildberries
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Wildberries в рамках предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, выданного в апреле, изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой, сообщили РИА Новости в компании."Компания внедрила ряд условий, упрощающих работу продавца с платформой. Wildberries ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику, снизила размер некоторых удержаний, четко описала ответственность продавцов за разные виды нарушений договора, исключив возможную неопределенность", - заявили в компании.Отмечается, что эти и другие изменения в оферту "внесены в соответствии с предупреждением ФАС России". Редакция документа с учетом нововведений была размещена на сайте Wildberries.Так, например, был полностью пересмотрен подход к управлению стоимостью услуг хранения и логистики. Теперь у продавцов есть возможность бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров, что позволит снизить расходы селлеров на хранение на складе и создаст более предсказуемые условия работы. Стоимость логистики от склада до пункта выдачи также можно будет закрепить на 60 или 90 дней.Кроме того, компания сформулировала "исчерпывающие признаки недобросовестного поведения продавцов", при выявлении которых площадка вправе временно приостановить возможность вывода средств из личного кабинета. Также в оферте закреплен и список случаев, когда Wildberries может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.Также перечень удержаний больше не содержит пункта "За другие нарушения" - теперь все причины назначения штрафа закреплены офертой, как и правила полной или частичной блокировки личного кабинета и порядок восстановления его работы с указанием сроков рассмотрения обращений.В начале апреля служба выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. Тогда в маркетплейсе подчеркнули, что строят свою работу на исполнении требований службы и в данном случае изучат предупреждение.
https://ria.ru/20240327/kirov-1936179219.html
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экономика, россия, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Wildberries, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Wildberries упростил работу продавцов с платформой

Wildberries в рамках предупреждения ФАС упростил работу продавцов с платформой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Wildberries в рамках предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, выданного в апреле, изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой, сообщили РИА Новости в компании.
"Компания внедрила ряд условий, упрощающих работу продавца с платформой. Wildberries ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику, снизила размер некоторых удержаний, четко описала ответственность продавцов за разные виды нарушений договора, исключив возможную неопределенность", - заявили в компании.
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Отмечается, что эти и другие изменения в оферту "внесены в соответствии с предупреждением ФАС России". Редакция документа с учетом нововведений была размещена на сайте Wildberries.
Так, например, был полностью пересмотрен подход к управлению стоимостью услуг хранения и логистики. Теперь у продавцов есть возможность бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров, что позволит снизить расходы селлеров на хранение на складе и создаст более предсказуемые условия работы. Стоимость логистики от склада до пункта выдачи также можно будет закрепить на 60 или 90 дней.
Кроме того, компания сформулировала "исчерпывающие признаки недобросовестного поведения продавцов", при выявлении которых площадка вправе временно приостановить возможность вывода средств из личного кабинета. Также в оферте закреплен и список случаев, когда Wildberries может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.
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Также перечень удержаний больше не содержит пункта "За другие нарушения" - теперь все причины назначения штрафа закреплены офертой, как и правила полной или частичной блокировки личного кабинета и порядок восстановления его работы с указанием сроков рассмотрения обращений.
В начале апреля служба выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. Тогда в маркетплейсе подчеркнули, что строят свою работу на исполнении требований службы и в данном случае изучат предупреждение.
 
ЭкономикаРоссияWildberriesФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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