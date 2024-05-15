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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 15.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы были слышны в Днепропетровске на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:42
2024-05-15T13:42
2024-05-15T13:43
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Взрывы были слышны в Днепропетровске на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (официальное украинское название Днепропетровска – ред.) были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 13.15 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровск, украина
В мире, Днепропетровск, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы