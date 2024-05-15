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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 15.05.2024 (обновлено: 21:21 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/vzryv-1946266868.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 15.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:14
2024-05-15T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы рф
владимир зеленский
вооруженные силы украины
виталий ганчев
харьковская область
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрыве в Харькове", — говорится в посте.Российские военные активно продвигаются в этом регионе. Так, 12 мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник, 13 мая, армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 14 мая заявил, что российские войска уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка "Север" начнет освобождать поселок Липцы.В среду, 15 мая, российские подразделения освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы.Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в чрезвычайно сложном положении в Харьковской области.
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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в мире, харьков, вооруженные силы рф, владимир зеленский, вооруженные силы украины, виталий ганчев, харьковская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Харьковская область, Волчанск
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Страна.ua": в Харькове прогремел взрыв

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрыве в Харькове", — говорится в посте.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
"Целей несколько". Как развивается наступление в Харьковской области
Вчера, 08:00
Российские военные активно продвигаются в этом регионе. Так, 12 мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник, 13 мая, армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 14 мая заявил, что российские войска уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
В среду, 15 мая, российские подразделения освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в чрезвычайно сложном положении в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевХарьковская областьВолчанск
 
 
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