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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 15.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

В Харькове прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:14

2024-05-15T20:14

2024-05-15T21:21

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы рф

владимир зеленский

вооруженные силы украины

виталий ганчев

харьковская область

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрыве в Харькове", — говорится в посте.Российские военные активно продвигаются в этом регионе. Так, 12 мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник, 13 мая, армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 14 мая заявил, что российские войска уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка "Север" начнет освобождать поселок Липцы.В среду, 15 мая, российские подразделения освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы.Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в чрезвычайно сложном положении в Харьковской области.

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

харьковская область

волчанск

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в мире, харьков, вооруженные силы рф, владимир зеленский, вооруженные силы украины, виталий ганчев, харьковская область, волчанск