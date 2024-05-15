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ВТБ Мобайл появился в семи регионах России - РИА Новости, 15.05.2024
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20:30 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/vtb_mobayl-1946266759.html
ВТБ Мобайл появился в семи регионах России
ВТБ Мобайл появился в семи регионах России - РИА Новости, 15.05.2024
ВТБ Мобайл появился в семи регионах России
В текущем году в семи регионах России появился новый оператор связи – ВТБ Мобайл, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:30
2024-05-15T20:30
россия
вологодская область
самарская область
втб (банк)
втб мобайл
мобильная связь
мобильные телефоны
мобильный телефон
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В текущем году в семи регионах России появился новый оператор связи – ВТБ Мобайл, сообщает пресс-служба кредитной организации. Так, география оператора в этом году расширится в два раза. Связь появилась в этом году в Приморье и Вологодской области, а с 15 мая - в Мурманской, Ярославской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. "Новый оператор доступен в более чем 20 субъектах России. В этом году мы планируем удвоить число регионов присутствия оператора", − цитирует пресс-служба генерального директора оператора Алексея Чернецова.
https://ria.ru/20240321/pravlenie-1934668015.html
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россия, вологодская область, самарская область, втб (банк), втб мобайл, мобильная связь, мобильные телефоны, мобильный телефон
Россия, Вологодская область, Самарская область, ВТБ (банк), ВТБ Мобайл, мобильная связь, мобильные телефоны, Мобильный телефон

ВТБ Мобайл появился в семи регионах России

© iStock.com / MStudioImagesДевушка смотрит на экран смартфона на улице
Девушка смотрит на экран смартфона на улице - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / MStudioImages
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В текущем году в семи регионах России появился новый оператор связи – ВТБ Мобайл, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Так, география оператора в этом году расширится в два раза. Связь появилась в этом году в Приморье и Вологодской области, а с 15 мая - в Мурманской, Ярославской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
"Новый оператор доступен в более чем 20 субъектах России. В этом году мы планируем удвоить число регионов присутствия оператора", − цитирует пресс-служба генерального директора оператора Алексея Чернецова.
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