https://ria.ru/20240515/vtb_mobayl-1946266759.html

ВТБ Мобайл появился в семи регионах России

ВТБ Мобайл появился в семи регионах России - РИА Новости, 15.05.2024

ВТБ Мобайл появился в семи регионах России

В текущем году в семи регионах России появился новый оператор связи – ВТБ Мобайл, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:30

2024-05-15T20:30

2024-05-15T20:30

россия

вологодская область

самарская область

втб (банк)

втб мобайл

мобильная связь

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В текущем году в семи регионах России появился новый оператор связи – ВТБ Мобайл, сообщает пресс-служба кредитной организации. Так, география оператора в этом году расширится в два раза. Связь появилась в этом году в Приморье и Вологодской области, а с 15 мая - в Мурманской, Ярославской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. "Новый оператор доступен в более чем 20 субъектах России. В этом году мы планируем удвоить число регионов присутствия оператора", − цитирует пресс-служба генерального директора оператора Алексея Чернецова.

https://ria.ru/20240321/pravlenie-1934668015.html

россия

вологодская область

самарская область

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Алёна Пава

россия, вологодская область, самарская область, втб (банк), втб мобайл, мобильная связь, мобильные телефоны, мобильный телефон