https://ria.ru/20240515/vtb_mobayl-1946266759.html
ВТБ Мобайл появился в семи регионах России
ВТБ Мобайл появился в семи регионах России - РИА Новости, 15.05.2024
ВТБ Мобайл появился в семи регионах России
В текущем году в семи регионах России появился новый оператор связи – ВТБ Мобайл, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:30
2024-05-15T20:30
2024-05-15T20:30
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вологодская область
самарская область
втб (банк)
втб мобайл
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В текущем году в семи регионах России появился новый оператор связи – ВТБ Мобайл, сообщает пресс-служба кредитной организации. Так, география оператора в этом году расширится в два раза. Связь появилась в этом году в Приморье и Вологодской области, а с 15 мая - в Мурманской, Ярославской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. "Новый оператор доступен в более чем 20 субъектах России. В этом году мы планируем удвоить число регионов присутствия оператора", − цитирует пресс-служба генерального директора оператора Алексея Чернецова.
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РИА Новости
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Россия, Вологодская область, Самарская область, ВТБ (банк), ВТБ Мобайл, мобильная связь, мобильные телефоны, Мобильный телефон