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В Италии рассказали, что Россия устроила ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 15.05.2024 (обновлено: 17:22 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/vsu-1946153013.html
В Италии рассказали, что Россия устроила ВСУ в Харьковской области
В Италии рассказали, что Россия устроила ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
В Италии рассказали, что Россия устроила ВСУ в Харьковской области
ВСУ теряют свои опорные пункты один за другим и не могут сопротивляться российской армии, пишет Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:54
2024-05-15T17:22
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ теряют свои опорные пункты один за другим и не могут сопротивляться российской армии, пишет Il Fatto Quotidiano."За последние сутки Россия заняла в Харьковской области больше территории, чем украинцы за четыре месяца контрнаступления", — указывает издание.В целом Путин может делать все, что угодно его душе, так как ситуация на этом направлении складывается в пользу российской армии, пишет FQ.В материале отмечается, что есть пять вариантов оценки ситуации и того, как она может развиваться. Первый – российский лидер уверен в неизбежном обрушении украинской линии обороны. Поэтому в регионе задействован ограниченный контингент ВС России. Второй — количество российских сил на харьковском направлении будет постепенно увеличиваться. Согласно третьему, Путин хочет отвлечь внимание ВСУ от Часов Яра - опорного пункта в Донецке, необходимого для продвижения к Константиновке, Краматорску и Славянску. Четвертая версия предполагает, что российских солдат на самом деле больше. Наконец, есть вариант создания буферной зоны в районе Харькова без взятия самого города.Западу стоит принять во внимание текущее положение украинской армии, чтобы ситуация не стала катастрофической для Киева, говорится в статье. НАТО ведет рискованную игру на Украине, и если вдруг альянс все же решит послать на фронт войска в расчете на то, что Путин испугается, все закончится плачевно. Россия победит на Украине с помощью обычного или ядерного оружия, заключает IL Fatto Quotidiano.Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240514/bugrovatka-1945856011.html
https://ria.ru/20240515/vsu-1946098092.html
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харьковская область
украина
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харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Италии рассказали, что Россия устроила ВСУ в Харьковской области

FQ: ВСУ ежедневно теряют опорные пункты в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ теряют свои опорные пункты один за другим и не могут сопротивляться российской армии, пишет Il Fatto Quotidiano.
"За последние сутки Россия заняла в Харьковской области больше территории, чем украинцы за четыре месяца контрнаступления", — указывает издание.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области
14 мая, 13:28
В целом Путин может делать все, что угодно его душе, так как ситуация на этом направлении складывается в пользу российской армии, пишет FQ.
В материале отмечается, что есть пять вариантов оценки ситуации и того, как она может развиваться. Первый – российский лидер уверен в неизбежном обрушении украинской линии обороны. Поэтому в регионе задействован ограниченный контингент ВС России. Второй — количество российских сил на харьковском направлении будет постепенно увеличиваться. Согласно третьему, Путин хочет отвлечь внимание ВСУ от Часов Яра - опорного пункта в Донецке, необходимого для продвижения к Константиновке, Краматорску и Славянску. Четвертая версия предполагает, что российских солдат на самом деле больше. Наконец, есть вариант создания буферной зоны в районе Харькова без взятия самого города.
Западу стоит принять во внимание текущее положение украинской армии, чтобы ситуация не стала катастрофической для Киева, говорится в статье. НАТО ведет рискованную игру на Украине, и если вдруг альянс все же решит послать на фронт войска в расчете на то, что Путин испугается, все закончится плачевно. Россия победит на Украине с помощью обычного или ядерного оружия, заключает IL Fatto Quotidiano.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Целые деревни. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 12:12
Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Уступить. На Западе узнали о страшной дилемме Киева из-за Харькова
Вчера, 09:26
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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