https://ria.ru/20240515/vsu-1946153013.html

В Италии рассказали, что Россия устроила ВСУ в Харьковской области

В Италии рассказали, что Россия устроила ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024

В Италии рассказали, что Россия устроила ВСУ в Харьковской области

ВСУ теряют свои опорные пункты один за другим и не могут сопротивляться российской армии, пишет Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:54

2024-05-15T14:54

2024-05-15T17:22

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

россия

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ теряют свои опорные пункты один за другим и не могут сопротивляться российской армии, пишет Il Fatto Quotidiano."За последние сутки Россия заняла в Харьковской области больше территории, чем украинцы за четыре месяца контрнаступления", — указывает издание.В целом Путин может делать все, что угодно его душе, так как ситуация на этом направлении складывается в пользу российской армии, пишет FQ.В материале отмечается, что есть пять вариантов оценки ситуации и того, как она может развиваться. Первый – российский лидер уверен в неизбежном обрушении украинской линии обороны. Поэтому в регионе задействован ограниченный контингент ВС России. Второй — количество российских сил на харьковском направлении будет постепенно увеличиваться. Согласно третьему, Путин хочет отвлечь внимание ВСУ от Часов Яра - опорного пункта в Донецке, необходимого для продвижения к Константиновке, Краматорску и Славянску. Четвертая версия предполагает, что российских солдат на самом деле больше. Наконец, есть вариант создания буферной зоны в районе Харькова без взятия самого города.Западу стоит принять во внимание текущее положение украинской армии, чтобы ситуация не стала катастрофической для Киева, говорится в статье. НАТО ведет рискованную игру на Украине, и если вдруг альянс все же решит послать на фронт войска в расчете на то, что Путин испугается, все закончится плачевно. Россия победит на Украине с помощью обычного или ядерного оружия, заключает IL Fatto Quotidiano.Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240514/bugrovatka-1945856011.html

https://ria.ru/20240515/vsu-1946098092.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056946.html

харьковская область

украина

россия

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харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины, нато