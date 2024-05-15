Число украинских военных под Харьковом сильно выросло, сообщил Ганчев
Ганчев: присутствие ВСУ возле некоторых сел в Харьковской области сильно выросло
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что в окрестностях некоторых населенных пунктов региона значительно возросло численное присутствие ВСУ.
"Мы получаем информацию, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло", - сказал Ганчев.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.