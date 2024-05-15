Рейтинг@Mail.ru
Число украинских военных под Харьковом сильно выросло, сообщил Ганчев - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 15.05.2024 (обновлено: 13:58 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/vsu-1946133865.html
Число украинских военных под Харьковом сильно выросло, сообщил Ганчев
Число украинских военных под Харьковом сильно выросло, сообщил Ганчев - РИА Новости, 15.05.2024
Число украинских военных под Харьковом сильно выросло, сообщил Ганчев
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что в окрестностях некоторых населенных пунктов региона значительно возросло... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:57
2024-05-15T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
виталий ганчев
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_0:236:3220:2047_1920x0_80_0_0_f7a54dc850893800ccec7b84bb2713e4.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что в окрестностях некоторых населенных пунктов региона значительно возросло численное присутствие ВСУ. "Мы получаем информацию, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло", - сказал Ганчев. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_491:0:3220:2047_1920x0_80_0_0_000afa1721dfc844320c0a3a240434af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Украина, Вооруженные силы Украины
Число украинских военных под Харьковом сильно выросло, сообщил Ганчев

Ганчев: присутствие ВСУ возле некоторых сел в Харьковской области сильно выросло

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что в окрестностях некоторых населенных пунктов региона значительно возросло численное присутствие ВСУ.
"Мы получаем информацию, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло", - сказал Ганчев.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
"Целей несколько". Как развивается наступление в Харьковской области
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала