https://ria.ru/20240515/vsu-1946133865.html

Число украинских военных под Харьковом сильно выросло, сообщил Ганчев

Число украинских военных под Харьковом сильно выросло, сообщил Ганчев - РИА Новости, 15.05.2024

Число украинских военных под Харьковом сильно выросло, сообщил Ганчев

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что в окрестностях некоторых населенных пунктов региона значительно возросло... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:57

2024-05-15T13:57

2024-05-15T13:58

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виталий ганчев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что в окрестностях некоторых населенных пунктов региона значительно возросло численное присутствие ВСУ. "Мы получаем информацию, что в районах некоторых населенных пунктов численное присутствие ВСУ значительно возросло", - сказал Ганчев. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, россия, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины