В ВСУ пожаловались СМИ на "сливы" информации об их передвижениях
AP: 92-я бригада ВСУ пожаловалась на передачу информации об их передвижениях
© Iryna RybakovaУкраинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мобилизованных для ВС Украины недостаточно, этим пользуются российские силы, которым "сливают" информацию о передвижении украинских войск, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оператора дрона батальона 92-й бригады ВСУ Борчика.
"Нам не хватает пехоты. Не так много людей мобилизуются", - отметил Борчик, имя которого не приводится. Он добавил, что "люди заканчиваются", войска нуждаются в пополнении.
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"У россиян есть информация. Я не знаю как, но ее сливают, когда одна бригада уходит, а новая заходит. И в этот момент россияне нападают", - заявил Борчик.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.