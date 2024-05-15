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В ВСУ пожаловались СМИ на "сливы" информации об их передвижениях - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 15.05.2024 (обновлено: 12:18 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/vsu-1946098794.html
В ВСУ пожаловались СМИ на "сливы" информации об их передвижениях
В ВСУ пожаловались СМИ на "сливы" информации об их передвижениях - РИА Новости, 15.05.2024
В ВСУ пожаловались СМИ на "сливы" информации об их передвижениях
Мобилизованных для ВС Украины недостаточно, этим пользуются российские силы, которым "сливают" информацию о передвижении украинских войск, передает агентство... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:17
2024-05-15T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мобилизованных для ВС Украины недостаточно, этим пользуются российские силы, которым "сливают" информацию о передвижении украинских войск, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оператора дрона батальона 92-й бригады ВСУ Борчика. "Нам не хватает пехоты. Не так много людей мобилизуются", - отметил Борчик, имя которого не приводится. Он добавил, что "люди заканчиваются", войска нуждаются в пополнении. "У россиян есть информация. Я не знаю как, но ее сливают, когда одна бригада уходит, а новая заходит. И в этот момент россияне нападают", - заявил Борчик. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В ВСУ пожаловались СМИ на "сливы" информации об их передвижениях

AP: 92-я бригада ВСУ пожаловалась на передачу информации об их передвижениях

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мобилизованных для ВС Украины недостаточно, этим пользуются российские силы, которым "сливают" информацию о передвижении украинских войск, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оператора дрона батальона 92-й бригады ВСУ Борчика.
"Нам не хватает пехоты. Не так много людей мобилизуются", - отметил Борчик, имя которого не приводится. Он добавил, что "люди заканчиваются", войска нуждаются в пополнении.
«
"У россиян есть информация. Я не знаю как, но ее сливают, когда одна бригада уходит, а новая заходит. И в этот момент россияне нападают", - заявил Борчик.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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