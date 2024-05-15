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Захарова отреагировала на визит Блинкена в Киев
Захарова отреагировала на визит Блинкена в Киев - РИА Новости, 15.05.2024
Захарова отреагировала на визит Блинкена в Киев
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров украинской столицы очень походит на то, что американский чиновник приехал... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:33
2024-05-15T09:33
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров украинской столицы очень походит на то, что американский чиновник приехал "поглумиться" и "поиздеваться" над украинским народом, в нынешнем положении которого США и виноваты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. "Я бы лично предположила, что вот эти все песни под гитару, вот эта скабрезность в манере даже подачи информации самим Блинкеном, эта пренебрежительность, это абсолютное высокомерие, постоянный такой цинизм зашкаливающий… У меня такое ощущение: а может, это намеренно? А может, это специально так делается? Может быть, это такая дьявольская пляска на украинских костях американских кукловодов Зеленского?", - сказала Захарова. Она напомнила, что существует мнение о том, что преступник всегда возвращается на место преступление. "Может быть, это та самая история, когда они туда приезжают, вот эти все американские деятели, поглумиться еще раз, засвидетельствовать своё кровавое деяние и просто поиздеваться", - подчеркнула Захарова. Кроме того, в ходе своей поездки Блинкен заявил на встрече со студентами политехнического института в Киеве, что "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют". "Почему же приезжает туда человек из другой стороны и говорит: "Всё, что у вас написано в законах — это можно и не исполнять. Не те условия. А когда условия созреют, когда народ Украины это почувствует…" Я не знаю, как народ Украины это должен почувствовать. Еще должны транши прийти? Еще оружие должны добавить? Или уже некому будет "чувствовать"?", - отметила Захарова.
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украина, киев, энтони блинкен, мария захарова, в мире
Украина, Киев, Энтони Блинкен, Мария Захарова, В мире
Захарова отреагировала на визит Блинкена в Киев
Захарова: Блинкен приехал в Киев поглумиться и поиздеваться над украинцами
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров украинской столицы очень походит на то, что американский чиновник приехал "поглумиться" и "поиздеваться" над украинским народом, в нынешнем положении которого США и виноваты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
.
Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
"Я бы лично предположила, что вот эти все песни под гитару, вот эта скабрезность в манере даже подачи информации самим Блинкеном, эта пренебрежительность, это абсолютное высокомерие, постоянный такой цинизм зашкаливающий… У меня такое ощущение: а может, это намеренно? А может, это специально так делается? Может быть, это такая дьявольская пляска на украинских костях американских кукловодов Зеленского?", - сказала Захарова.
Она напомнила, что существует мнение о том, что преступник всегда возвращается на место преступление.
«
"Может быть, это та самая история, когда они туда приезжают, вот эти все американские деятели, поглумиться еще раз, засвидетельствовать своё кровавое деяние и просто поиздеваться", - подчеркнула Захарова.
Кроме того, в ходе своей поездки Блинкен заявил на встрече со студентами политехнического института в Киеве, что "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют".
"Почему же приезжает туда человек из другой стороны и говорит: "Всё, что у вас написано в законах — это можно и не исполнять. Не те условия. А когда условия созреют, когда народ Украины это почувствует…" Я не знаю, как народ Украины это должен почувствовать. Еще должны транши прийти? Еще оружие должны добавить? Или уже некому будет "чувствовать"?", - отметила Захарова.