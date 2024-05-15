Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на визит Блинкена в Киев - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 15.05.2024 (обновлено: 09:55 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/vizit-1946058294.html
Захарова отреагировала на визит Блинкена в Киев
Захарова отреагировала на визит Блинкена в Киев - РИА Новости, 15.05.2024
Захарова отреагировала на визит Блинкена в Киев
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров украинской столицы очень походит на то, что американский чиновник приехал... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:33
2024-05-15T09:55
украина
киев
энтони блинкен
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров украинской столицы очень походит на то, что американский чиновник приехал "поглумиться" и "поиздеваться" над украинским народом, в нынешнем положении которого США и виноваты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре. "Я бы лично предположила, что вот эти все песни под гитару, вот эта скабрезность в манере даже подачи информации самим Блинкеном, эта пренебрежительность, это абсолютное высокомерие, постоянный такой цинизм зашкаливающий… У меня такое ощущение: а может, это намеренно? А может, это специально так делается? Может быть, это такая дьявольская пляска на украинских костях американских кукловодов Зеленского?", - сказала Захарова. Она напомнила, что существует мнение о том, что преступник всегда возвращается на место преступление. "Может быть, это та самая история, когда они туда приезжают, вот эти все американские деятели, поглумиться еще раз, засвидетельствовать своё кровавое деяние и просто поиздеваться", - подчеркнула Захарова. Кроме того, в ходе своей поездки Блинкен заявил на встрече со студентами политехнического института в Киеве, что "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют". "Почему же приезжает туда человек из другой стороны и говорит: "Всё, что у вас написано в законах — это можно и не исполнять. Не те условия. А когда условия созреют, когда народ Украины это почувствует…" Я не знаю, как народ Украины это должен почувствовать. Еще должны транши прийти? Еще оружие должны добавить? Или уже некому будет "чувствовать"?", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20240515/vizit-1946042639.html
https://ria.ru/20240515/blinken-1946034791.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, энтони блинкен, мария захарова, в мире
Украина, Киев, Энтони Блинкен, Мария Захарова, В мире
Захарова отреагировала на визит Блинкена в Киев

Захарова: Блинкен приехал в Киев поглумиться и поиздеваться над украинцами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров украинской столицы очень походит на то, что американский чиновник приехал "поглумиться" и "поиздеваться" над украинским народом, в нынешнем положении которого США и виноваты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
"Похоже на то": в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена
Вчера, 05:16
"Я бы лично предположила, что вот эти все песни под гитару, вот эта скабрезность в манере даже подачи информации самим Блинкеном, эта пренебрежительность, это абсолютное высокомерие, постоянный такой цинизм зашкаливающий… У меня такое ощущение: а может, это намеренно? А может, это специально так делается? Может быть, это такая дьявольская пляска на украинских костях американских кукловодов Зеленского?", - сказала Захарова.
Она напомнила, что существует мнение о том, что преступник всегда возвращается на место преступление.
«
"Может быть, это та самая история, когда они туда приезжают, вот эти все американские деятели, поглумиться еще раз, засвидетельствовать своё кровавое деяние и просто поиздеваться", - подчеркнула Захарова.
Кроме того, в ходе своей поездки Блинкен заявил на встрече со студентами политехнического института в Киеве, что "все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют".
"Почему же приезжает туда человек из другой стороны и говорит: "Всё, что у вас написано в законах — это можно и не исполнять. Не те условия. А когда условия созреют, когда народ Украины это почувствует…" Я не знаю, как народ Украины это должен почувствовать. Еще должны транши прийти? Еще оружие должны добавить? Или уже некому будет "чувствовать"?", - отметила Захарова.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в киевском баре - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Американский сенатор раскритиковал Блинкена за "концерт" в Киеве
Вчера, 02:50
 
УкраинаКиевЭнтони БлинкенМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала