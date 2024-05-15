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"Похоже на то": в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена - РИА Новости, 15.05.2024
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05:16 15.05.2024 (обновлено: 09:19 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/vizit-1946042639.html
"Похоже на то": в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена
"Похоже на то": в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена - РИА Новости, 15.05.2024
"Похоже на то": в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена может быть попыткой дать Украине "мощный психологический сигнал", при этом неизвестно, насколько это сработает, заявил в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:16
2024-05-15T09:19
в мире
украина
сша
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена может быть попыткой дать Украине "мощный психологический сигнал", при этом неизвестно, насколько это сработает, заявил в своем Facebook* депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко."Думаю – это в первую очередь попытка (подачи – Прим. ред.) мощного психологического сигнала. Для ВСУ, для украинцев и власти", — написал парламентарий.Он отметил, что не знает, насколько данный "сигнал" может сработать."Каждый "сигнал" становится значительно мощнее, когда он наполняется содержанием и ресурсом — так что благодарим и надеемся", — утверждает Кучеренко.При этом, отвечая на комментарий одного из пользователей, написавшего, что Блинкен "просто приехал", парламентарий написал: "Похоже на то".В ходе своего визита в Киев Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент, подчеркнув, что расширение мобилизации в стране является "трудным, но необходимым" решением. При этом впоследствии он в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию, а также выступил в баре вместе с украинской группой, сыграв на гитаре и спев песню.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240515/blinken-1946025575.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба, верховная рада украины, киев
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины, Киев
"Похоже на то": в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена

Кучеренко: Блинкен мог попытаться дать Украине "психологический сигнал"

© AP Photo / Brendan SmialowskiВладимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена может быть попыткой дать Украине "мощный психологический сигнал", при этом неизвестно, насколько это сработает, заявил в своем Facebook* депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.
"Думаю – это в первую очередь попытка (подачи – Прим. ред.) мощного психологического сигнала. Для ВСУ, для украинцев и власти", — написал парламентарий.
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Он отметил, что не знает, насколько данный "сигнал" может сработать.
"Каждый "сигнал" становится значительно мощнее, когда он наполняется содержанием и ресурсом — так что благодарим и надеемся", — утверждает Кучеренко.
При этом, отвечая на комментарий одного из пользователей, написавшего, что Блинкен "просто приехал", парламентарий написал: "Похоже на то".
В ходе своего визита в Киев Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент, подчеркнув, что расширение мобилизации в стране является "трудным, но необходимым" решением. При этом впоследствии он в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию, а также выступил в баре вместе с украинской группой, сыграв на гитаре и спев песню.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенДмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
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