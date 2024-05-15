https://ria.ru/20240515/vizit-1946042639.html

"Похоже на то": в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена

"Похоже на то": в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена - РИА Новости, 15.05.2024

"Похоже на то": в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена может быть попыткой дать Украине "мощный психологический сигнал", при этом неизвестно, насколько это сработает, заявил в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T05:16

2024-05-15T05:16

2024-05-15T09:19

в мире

украина

сша

энтони блинкен

дмитрий кулеба

верховная рада украины

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945890645_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_514aba2552c0d0ae4535ea2fb30c6129.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена может быть попыткой дать Украине "мощный психологический сигнал", при этом неизвестно, насколько это сработает, заявил в своем Facebook* депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко."Думаю – это в первую очередь попытка (подачи – Прим. ред.) мощного психологического сигнала. Для ВСУ, для украинцев и власти", — написал парламентарий.Он отметил, что не знает, насколько данный "сигнал" может сработать."Каждый "сигнал" становится значительно мощнее, когда он наполняется содержанием и ресурсом — так что благодарим и надеемся", — утверждает Кучеренко.При этом, отвечая на комментарий одного из пользователей, написавшего, что Блинкен "просто приехал", парламентарий написал: "Похоже на то".В ходе своего визита в Киев Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент, подчеркнув, что расширение мобилизации в стране является "трудным, но необходимым" решением. При этом впоследствии он в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию, а также выступил в баре вместе с украинской группой, сыграв на гитаре и спев песню.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240515/blinken-1946025575.html

https://ria.ru/20240515/blinken-1946024165.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба, верховная рада украины, киев