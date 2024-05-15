"Похоже на то": в Раде неожиданно отреагировали на визит Блинкена
Кучеренко: Блинкен мог попытаться дать Украине "психологический сигнал"
© AP Photo / Brendan SmialowskiВладимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
© AP Photo / Brendan Smialowski
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена может быть попыткой дать Украине "мощный психологический сигнал", при этом неизвестно, насколько это сработает, заявил в своем Facebook* депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.
"Думаю – это в первую очередь попытка (подачи – Прим. ред.) мощного психологического сигнала. Для ВСУ, для украинцев и власти", — написал парламентарий.
Он отметил, что не знает, насколько данный "сигнал" может сработать.
"Каждый "сигнал" становится значительно мощнее, когда он наполняется содержанием и ресурсом — так что благодарим и надеемся", — утверждает Кучеренко.
При этом, отвечая на комментарий одного из пользователей, написавшего, что Блинкен "просто приехал", парламентарий написал: "Похоже на то".
В ходе своего визита в Киев Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент, подчеркнув, что расширение мобилизации в стране является "трудным, но необходимым" решением. При этом впоследствии он в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию, а также выступил в баре вместе с украинской группой, сыграв на гитаре и спев песню.
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