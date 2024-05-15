https://ria.ru/20240515/vetnam-1946216291.html
Посол России выступил за вступление Вьетнама в БРИКС
Посол России выступил за вступление Вьетнама в БРИКС - РИА Новости, 15.05.2024
Посол России выступил за вступление Вьетнама в БРИКС
Россия на всех уровнях поддерживает возможность вступления Вьетнама в БРИКС в выбранной Ханоем форме, заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:46
2024-05-15T17:46
2024-05-15T17:46
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия на всех уровнях поддерживает возможность вступления Вьетнама в БРИКС в выбранной Ханоем форме, заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко. "От министерского уровня до высших руководителей, центральный и местный уровни очень поддерживают и одобряют то, чтобы Вьетнам стал следующим членом БРИКС в соответствующей форме, которую вы выберете", - заявил дипломат, слова которого приводит вьетнамский портал Vietnamnet. Бездетко добавил, что по мере развития и расширения БРИКС многие страны изъявляют желание стать членами организации. "Важно, чтобы БРИКС не регулировал и не ограничивал страны слишком строго, а имел открытый путь участия. Это также будет подходящей формой сотрудничества для Вьетнама", - добавил посол. Как уточнили на портале, представитель министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг ранее заявил, что Вьетнам "следит за обсуждением процесса расширения членства в БРИКС". В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку официально выразили лидеры 23 стран, включая Вьетнам. Как заявлял посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, все страны объединения приветствуют расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
https://ria.ru/20240424/briks-1941944890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, россия, брикс
В мире, Вьетнам, Россия, БРИКС
Посол России выступил за вступление Вьетнама в БРИКС
Посол Бездетко: Россия поддерживает возможное вступление Вьетнама в БРИКС
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия на всех уровнях поддерживает возможность вступления Вьетнама в БРИКС в выбранной Ханоем форме, заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко.
"От министерского уровня до высших руководителей, центральный и местный уровни очень поддерживают и одобряют то, чтобы Вьетнам стал следующим членом БРИКС в соответствующей форме, которую вы выберете", - заявил дипломат, слова которого приводит вьетнамский портал Vietnamnet.
Бездетко добавил, что по мере развития и расширения БРИКС многие страны изъявляют желание стать членами организации. "Важно, чтобы БРИКС не регулировал и не ограничивал страны слишком строго, а имел открытый путь участия. Это также будет подходящей формой сотрудничества для Вьетнама", - добавил посол.
Как уточнили на портале, представитель министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг ранее заявил, что Вьетнам "следит за обсуждением процесса расширения членства в БРИКС".
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку официально выразили лидеры 23 стран, включая Вьетнам. Как заявлял посол ЮАР
в Москве Мзувукиле Макетука
, все страны объединения приветствуют расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.