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"Больше никого нет". Действия Киева вызвали удивление на Западе - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:53 15.05.2024 (обновлено: 22:54 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946286818.html
"Больше никого нет". Действия Киева вызвали удивление на Западе
"Больше никого нет". Действия Киева вызвали удивление на Западе - РИА Новости, 15.05.2024
"Больше никого нет". Действия Киева вызвали удивление на Западе
Тактика ВСУ по обороне каждого участка земли обернулась огромным потерями, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:53
2024-05-15T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Тактика ВСУ по обороне каждого участка земли обернулась огромным потерями, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."К сожалению, у нас нет больше никого в резерве. &lt;…&gt; Это также то, к чему привела странная политика, которой придерживается Украина, защищая каждый миллиметр земли и проводя бесплодные наступательные операции", — отметил он.По словам эксперта, такая ситуация сложилась из-за действий Запада, который подтолкнул киевский режим в прошлом году к началу катастрофического летнего наступления. В результате Украина потеряла военную технику, пояснил он.Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946212777.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
"Больше никого нет". Действия Киева вызвали удивление на Западе

Меркурис: Украина потеряла все резервы, защищая каждый миллиметр земли

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Тактика ВСУ по обороне каждого участка земли обернулась огромным потерями, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"К сожалению, у нас нет больше никого в резерве. <…> Это также то, к чему привела странная политика, которой придерживается Украина, защищая каждый миллиметр земли и проводя бесплодные наступательные операции", — отметил он.
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По словам эксперта, такая ситуация сложилась из-за действий Запада, который подтолкнул киевский режим в прошлом году к началу катастрофического летнего наступления. В результате Украина потеряла военную технику, пояснил он.
Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
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