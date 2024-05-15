Рейтинг@Mail.ru
"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 15.05.2024 (обновлено: 21:53 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946276732.html
"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте
"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте - РИА Новости, 15.05.2024
"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте
Украина может не выдержать противостояния уже в 2025 году, предположил военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:19
2024-05-15T21:53
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
европейский совет
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина может не выдержать противостояния уже в 2025 году, предположил военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью Pravda."Честно говоря, я очень опасаюсь 2025 года", — отметил он.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что в долгосрочной перспективе страну ждет поражение. По мнению эксперта, проблема заключается в том, что из-за недостатка систем вооружений ВСУ потеряли много солдат."Все это невосполнимые потери. Украина потеряла офицеров с большим военным опытом. Киев может проводить мобилизацию, но профессиональных командиров и специалистов уже не наберет", — резюмировал он.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946212777.html
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946161122.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddb1de02c7fd3c49b50988a0ff7560b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, европейский совет, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Европейский совет, Вооруженные силы Украины, Киев
"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте

Аналитик Грессел: долгосрочная перспектива Украины вызывает опасения

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина может не выдержать противостояния уже в 2025 году, предположил военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью Pravda.
"Честно говоря, я очень опасаюсь 2025 года", — отметил он.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
"Они пойдут на Киев". Спрогнозирован сценарий гражданской войны на Украине
Вчера, 17:34
Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что в долгосрочной перспективе страну ждет поражение. По мнению эксперта, проблема заключается в том, что из-за недостатка систем вооружений ВСУ потеряли много солдат.
"Все это невосполнимые потери. Украина потеряла офицеров с большим военным опытом. Киев может проводить мобилизацию, но профессиональных командиров и специалистов уже не наберет", — резюмировал он.
Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Важнейшее оружие ВСУ оказалось под прицелом России, пишут СМИ
Вчера, 15:20
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропейский советВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала