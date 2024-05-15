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"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте
"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте - РИА Новости, 15.05.2024
"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте
Украина может не выдержать противостояния уже в 2025 году, предположил военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:19
2024-05-15T21:19
2024-05-15T21:53
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украина может не выдержать противостояния уже в 2025 году, предположил военный аналитик Европейского совета по иностранным делам Густав Грессел в интервью Pravda."Честно говоря, я очень опасаюсь 2025 года", — отметил он.Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что в долгосрочной перспективе страну ждет поражение. По мнению эксперта, проблема заключается в том, что из-за недостатка систем вооружений ВСУ потеряли много солдат."Все это невосполнимые потери. Украина потеряла офицеров с большим военным опытом. Киев может проводить мобилизацию, но профессиональных командиров и специалистов уже не наберет", — резюмировал он.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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"Опасаюсь 2025 года". Зеленскому сообщили пугающие новости о фронте
Аналитик Грессел: долгосрочная перспектива Украины вызывает опасения