https://ria.ru/20240515/ukraina-1946275693.html
Глава Минобороны Британии высказался об отправке западных войск на Украину
Глава Минобороны Британии высказался об отправке западных войск на Украину - РИА Новости, 15.05.2024
Глава Минобороны Британии высказался об отправке западных войск на Украину
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что не считает необходимым отправку западных войск на Украину и вряд ли предложит сделать это в будущем. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:08
2024-05-15T21:08
2024-05-15T21:25
в мире
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специальная военная операция на украине
россия
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грант шаппс
эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что не считает необходимым отправку западных войск на Украину и вряд ли предложит сделать это в будущем."Я не предлагаю и не считаю вероятным, что предложу (отправку – ред.) "сапог" на Украину. Я также не думаю, что это необходимо", - сказал Шаппс в интервью подкасту газеты Telegraph. Вместе с тем он выразил мнение, что Западу нужно "убедиться, что украинские союзники должным образом профинансированы, должным образом обучены… и имеют доступ ко всему оборудованию, которое им необходимо".По словам министра, западным странам не нужно придумывать новые способы помощи Украине, им необходимо усилить существующую поддержку до уровня, оказываемого Британией. Ранее в Лондоне заявили, что будут ежегодно предоставлять Киеву 3 миллиарда фунтов "военной помощи".Глава британского МО также высказался против идеи отправки бывших военных стран НАТО на Украину для обучения сил ВСУ, потому что "не хочет переступать черту", в результате чего британские военные могут оказаться на Украине.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Глава Минобороны Британии высказался об отправке западных войск на Украину
Шаппс: Британия не считает необходимым отправку западных войск на Украину