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"Они пойдут на Киев". Спрогнозирован сценарий гражданской войны на Украине
"Они пойдут на Киев". Спрогнозирован сценарий гражданской войны на Украине - РИА Новости, 15.05.2024
"Они пойдут на Киев". Спрогнозирован сценарий гражданской войны на Украине
Украинцы могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мер мобилизации в стране, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:34
2024-05-15T17:34
2024-05-15T19:09
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинцы могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мер мобилизации в стране, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."С понедельника, считайте, уже вступит в силу вот этот документ про ужесточение мобилизации. Это уже начнется открытый гражданский конфликт. Он уже идет. Уже мы видим очень много случаев", — отметил он.По словам эксперта, среди украинцев окажутся те, кто будет отказываться идти на фронт и становиться пушечным мясом. В результате они начнут постепенно объединяться, пока не станут подавляющим большинством на территориях."Никто ничего сделать не сможет: ни полиция, ни эти военкоматы, ни нацгвардия. Никто ничего не сможет. <…> Если власть попытается против них применить насилие или вооруженные методы — они пойдут на Киев, сто процентов. Тогда будет вообще весело", — добавил Соскин.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946176118.html
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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский
"Они пойдут на Киев". Спрогнозирован сценарий гражданской войны на Украине
Соскин: украинцы могут пойти на Киев из-за ужесточения мобилизации в стране