https://ria.ru/20240515/ukraina-1946212777.html

"Они пойдут на Киев". Спрогнозирован сценарий гражданской войны на Украине

"Они пойдут на Киев". Спрогнозирован сценарий гражданской войны на Украине - РИА Новости, 15.05.2024

"Они пойдут на Киев". Спрогнозирован сценарий гражданской войны на Украине

Украинцы могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мер мобилизации в стране, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:34

2024-05-15T17:34

2024-05-15T19:09

специальная военная операция на украине

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олег соскин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинцы могут начать гражданскую войну из-за ужесточения мер мобилизации в стране, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."С понедельника, считайте, уже вступит в силу вот этот документ про ужесточение мобилизации. Это уже начнется открытый гражданский конфликт. Он уже идет. Уже мы видим очень много случаев", — отметил он.По словам эксперта, среди украинцев окажутся те, кто будет отказываться идти на фронт и становиться пушечным мясом. В результате они начнут постепенно объединяться, пока не станут подавляющим большинством на территориях."Никто ничего сделать не сможет: ни полиция, ни эти военкоматы, ни нацгвардия. Никто ничего не сможет. <…> Если власть попытается против них применить насилие или вооруженные методы — они пойдут на Киев, сто процентов. Тогда будет вообще весело", — добавил Соскин.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации на Украине. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.

https://ria.ru/20240515/syrskiy-1946176118.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский