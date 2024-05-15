https://ria.ru/20240515/ukraina-1946167141.html
Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин
Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако ничего не получилось. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:34
2024-05-15T15:34
2024-05-15T15:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако ничего не получилось. "С 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт, ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил", - сказал Путин на встрече с командующими войсками военных округов.Он отметил, что чем эффективнее идет работа на линии соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, владимир путин, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Безопасность
Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин
Путин: Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, но не получилось
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако ничего не получилось.
"С 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт, ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил", - сказал Путин на встрече с командующими войсками военных округов.
Он отметил, что чем эффективнее идет работа на линии соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.