Рейтинг@Mail.ru
Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 15.05.2024 (обновлено: 15:35 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946167141.html
Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин
Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако ничего не получилось. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:34
2024-05-15T15:35
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946168899_0:0:1196:672_1920x0_80_0_0_e34fa68fb31dbf159254040dc6a87335.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако ничего не получилось. "С 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт, ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил", - сказал Путин на встрече с командующими войсками военных округов.Он отметил, что чем эффективнее идет работа на линии соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.
https://ria.ru/20240515/garantii-1946032327.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946168899_10:0:906:672_1920x0_80_0_0_d7296d77236f7606977c46f6630f240e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Безопасность
Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин

Путин: Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, но не получилось

Президент России Владимир Путин на совещании с командующими военных округов
Президент России Владимир Путин на совещании с командующими военных округов
Президент России Владимир Путин на совещании с командующими военных округов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако ничего не получилось.
"С 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт, ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил", - сказал Путин на встрече с командующими войсками военных округов.
Он отметил, что чем эффективнее идет работа на линии соприкосновения, тем больше шансов урегулировать ситуацию на Украине мирным путем.
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин назвал главную проблему переговоров по Украине
Вчера, 01:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала