https://ria.ru/20240515/ukraina-1946144293.html

Украина должна сама принять решение о переговорах, заявил Блинкен

Украина должна сама принять решение о переговорах, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2024

Украина должна сама принять решение о переговорах, заявил Блинкен

Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:28

2024-05-15T14:28

2024-05-15T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен."Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране", - сообщил он на пресс-конференции в Киеве.По мнению Блинкена, Украина готова будет ответить на "серьезный интерес участия в переговорах". "Мы поддержим Украину в ее решениях", - добавил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

украина

сша

россия

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Кирилл Волков

в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен