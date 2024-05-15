Украина должна сама принять решение о переговорах, заявил Блинкен
Блинкен: Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией
© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране", - сообщил он на пресс-конференции в Киеве.
По мнению Блинкена, Украина готова будет ответить на "серьезный интерес участия в переговорах". "Мы поддержим Украину в ее решениях", - добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Запад по-настоящему испугался России
Вчера, 08:00