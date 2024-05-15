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Украина должна сама принять решение о переговорах, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 15.05.2024 (обновлено: 14:40 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946144293.html
Украина должна сама принять решение о переговорах, заявил Блинкен
Украина должна сама принять решение о переговорах, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2024
Украина должна сама принять решение о переговорах, заявил Блинкен
Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:28
2024-05-15T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен."Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране", - сообщил он на пресс-конференции в Киеве.По мнению Блинкена, Украина готова будет ответить на "серьезный интерес участия в переговорах". "Мы поддержим Украину в ее решениях", - добавил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен
Украина должна сама принять решение о переговорах, заявил Блинкен

Блинкен: Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, а США поддержат Киев в любом случае, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране", - сообщил он на пресс-конференции в Киеве.
По мнению Блинкена, Украина готова будет ответить на "серьезный интерес участия в переговорах". "Мы поддержим Украину в ее решениях", - добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад по-настоящему испугался России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЭнтони Блинкен
 
 
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