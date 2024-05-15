На Западе Украине посоветовали необычный способ получения оружия
Newsweek: Украине нужно обратиться за техникой к Афганистану
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украине нужно просить технику советских времен у Афганистана, вместо истребителей F-16 у Запада, сказал профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рено в комментарии изданию Newsweek.
"Украине следует сделать предложение Талибану* о получении всей той технике советских времен, которую мы предоставили афганским вооруженным силам", — указывается в статье.
"Украине следует сделать предложение Талибану* о получении всей той технике советских времен, которую мы предоставили афганским вооруженным силам", — указывается в статье.
Профессор утверждает, что быстро получив старые и более дешевые самолеты, Киев сможет добиться лучших результатов на поле боя.
В статье отмечается, что полагаться на истребители F-16 для противодействия российским силам с воздуха, возможно, было стратегической ошибкой, поскольку украинским военным было бы лучше сосредоточиться на получении более привычных самолетов в сжатые сроки.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность