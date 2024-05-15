https://ria.ru/20240515/ukraina-1946110251.html

На Западе Украине посоветовали необычный способ получения оружия

На Западе Украине посоветовали необычный способ получения оружия - РИА Новости, 15.05.2024

На Западе Украине посоветовали необычный способ получения оружия

Украине нужно просить технику советских времен у Афганистана, вместо истребителей F-16 у Запада, сказал профессор и заведующий кафедрой политологии... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:51

2024-05-15T12:51

2024-05-15T16:06

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украине нужно просить технику советских времен у Афганистана, вместо истребителей F-16 у Запада, сказал профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рено в комментарии изданию Newsweek. "Украине следует сделать предложение Талибану* о получении всей той технике советских времен, которую мы предоставили афганским вооруженным силам", — указывается в статье. Профессор утверждает, что быстро получив старые и более дешевые самолеты, Киев сможет добиться лучших результатов на поле боя.В статье отмечается, что полагаться на истребители F-16 для противодействия российским силам с воздуха, возможно, было стратегической ошибкой, поскольку украинским военным было бы лучше сосредоточиться на получении более привычных самолетов в сжатые сроки. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946082777.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056823.html

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в мире, украина, f-16, россия, афганистан