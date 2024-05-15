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На Западе Украине посоветовали необычный способ получения оружия - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 15.05.2024 (обновлено: 16:06 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946110251.html
На Западе Украине посоветовали необычный способ получения оружия
На Западе Украине посоветовали необычный способ получения оружия - РИА Новости, 15.05.2024
На Западе Украине посоветовали необычный способ получения оружия
Украине нужно просить технику советских времен у Афганистана, вместо истребителей F-16 у Запада, сказал профессор и заведующий кафедрой политологии... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:51
2024-05-15T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
f-16
россия
афганистан
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украине нужно просить технику советских времен у Афганистана, вместо истребителей F-16 у Запада, сказал профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рено в комментарии изданию Newsweek. "Украине следует сделать предложение Талибану* о получении всей той технике советских времен, которую мы предоставили афганским вооруженным силам", — указывается в статье. Профессор утверждает, что быстро получив старые и более дешевые самолеты, Киев сможет добиться лучших результатов на поле боя.В статье отмечается, что полагаться на истребители F-16 для противодействия российским силам с воздуха, возможно, было стратегической ошибкой, поскольку украинским военным было бы лучше сосредоточиться на получении более привычных самолетов в сжатые сроки. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946082777.html
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в мире, украина, f-16, россия, афганистан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, F-16, Россия, Афганистан
На Западе Украине посоветовали необычный способ получения оружия

Newsweek: Украине нужно обратиться за техникой к Афганистану

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украине нужно просить технику советских времен у Афганистана, вместо истребителей F-16 у Запада, сказал профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рено в комментарии изданию Newsweek.

"Украине следует сделать предложение Талибану* о получении всей той технике советских времен, которую мы предоставили афганским вооруженным силам", — указывается в статье.
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Сразу. На Западе забили тревогу из-за "сюрприза" России
Вчера, 11:18
Профессор утверждает, что быстро получив старые и более дешевые самолеты, Киев сможет добиться лучших результатов на поле боя.
В статье отмечается, что полагаться на истребители F-16 для противодействия российским силам с воздуха, возможно, было стратегической ошибкой, поскольку украинским военным было бы лучше сосредоточиться на получении более привычных самолетов в сжатые сроки.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаF-16РоссияАфганистан
 
 
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