Украину оштрафовали на Евровидении из-за выходки ее делегации
Украину оштрафовали на Евровидении из-за футболок с лозунгом у членов делегации
© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украину оштрафовали на Евровидении за футболки членов делегации с провокационной надписью о ВСУ, цитирует издание "Страна.ua" представительницу страны на конкурсе alyona alyona.
"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", — написала она.
Издание отмечает, что на Евровидении запрещены любые принты с надписями и брендировка. Всех делегатов проверяла охрана, но украинцы запрятали надпись под другой одеждой.
"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", — написала она.
Издание отмечает, что на Евровидении запрещены любые принты с надписями и брендировка. Всех делегатов проверяла охрана, но украинцы запрятали надпись под другой одеждой.
Позднее издание уточнило, что певица отредактировала пост, убрав упоминание о штрафе.
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