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Украину оштрафовали на Евровидении из-за выходки ее делегации - РИА Новости, 15.05.2024
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Шоубиз
 
12:22 15.05.2024 (обновлено: 14:51 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946099989.html
Украину оштрафовали на Евровидении из-за выходки ее делегации
Украину оштрафовали на Евровидении из-за выходки ее делегации - РИА Новости, 15.05.2024
Украину оштрафовали на Евровидении из-за выходки ее делегации
Украину оштрафовали на Евровидении за футболки членов делегации с провокационной надписью о ВСУ, цитирует издание "Страна.ua" представительницу страны на... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:22
2024-05-15T14:51
шоубиз
украина
европейский вещательный союз
западная европа
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украину оштрафовали на Евровидении за футболки членов делегации с провокационной надписью о ВСУ, цитирует издание "Страна.ua" представительницу страны на конкурсе alyona alyona."Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", — написала она. Издание отмечает, что на Евровидении запрещены любые принты с надписями и брендировка. Всех делегатов проверяла охрана, но украинцы запрятали надпись под другой одеждой.Позднее издание уточнило, что певица отредактировала пост, убрав упоминание о штрафе.
https://ria.ru/20240512/evrovidenie-1945316719.html
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украина, европейский вещательный союз , западная европа
Шоубиз, Украина, Европейский вещательный союз , Западная Европа
Украину оштрафовали на Евровидении из-за выходки ее делегации

Украину оштрафовали на Евровидении из-за футболок с лозунгом у членов делегации

© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украину оштрафовали на Евровидении за футболки членов делегации с провокационной надписью о ВСУ, цитирует издание "Страна.ua" представительницу страны на конкурсе alyona alyona.

"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", — написала она.

Издание отмечает, что на Евровидении запрещены любые принты с надписями и брендировка. Всех делегатов проверяла охрана, но украинцы запрятали надпись под другой одеждой.
Позднее издание уточнило, что певица отредактировала пост, убрав упоминание о штрафе.
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ШоубизУкраинаЕвропейский вещательный союзЗападная Европа
 
 
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