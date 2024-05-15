https://ria.ru/20240515/ukraina-1946099989.html

Украину оштрафовали на Евровидении из-за выходки ее делегации

Украину оштрафовали на Евровидении из-за выходки ее делегации - РИА Новости, 15.05.2024

Украину оштрафовали на Евровидении из-за выходки ее делегации

Украину оштрафовали на Евровидении за футболки членов делегации с провокационной надписью о ВСУ, цитирует издание "Страна.ua" представительницу страны на... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:22

2024-05-15T12:22

2024-05-15T14:51

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украина

европейский вещательный союз

западная европа

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украину оштрафовали на Евровидении за футболки членов делегации с провокационной надписью о ВСУ, цитирует издание "Страна.ua" представительницу страны на конкурсе alyona alyona."Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", — написала она. Издание отмечает, что на Евровидении запрещены любые принты с надписями и брендировка. Всех делегатов проверяла охрана, но украинцы запрятали надпись под другой одеждой.Позднее издание уточнило, что певица отредактировала пост, убрав упоминание о штрафе.

https://ria.ru/20240512/evrovidenie-1945316719.html

украина

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украина, европейский вещательный союз , западная европа