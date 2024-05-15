https://ria.ru/20240515/ukraina-1946082777.html

Сразу. На Западе забили тревогу из-за "сюрприза" России

Сразу. На Западе забили тревогу из-за "сюрприза" России - РИА Новости, 15.05.2024

Сразу. На Западе забили тревогу из-за "сюрприза" России

Россия с помощью РЭБ эффективно обезвреживает западное оружие на Украине, пишет чешское издание Lidovky. "Всего несколько дней назад американцы сообщили, что... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:18

2024-05-15T11:18

2024-05-15T16:45

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия с помощью РЭБ эффективно обезвреживает западное оружие на Украине, пишет чешское издание Lidovky. "Всего несколько дней назад американцы сообщили, что отправленное ими Киеву высокоточное оружие буквально сразу вывели из строя", — говорится в публикации. В статье приводятся слова заместителя по закупкам и вооружениям в Министерстве обороны США Уильяма Лапланта о том, что новая модификация неназванной американской высокоточной ракеты не сумела поразить цели, в том числе, из-за радиоэлектронной борьбы, которую ведет Москва. Отмечается, что для противодействия западным ракетам ВС России используют глушилки, из-за которых теряется сигнал со спутника о местоположении."А ведь "обезвреживаются" таким образом западные ракеты стоимостью десятки тысяч долларов", — пишет издание. СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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