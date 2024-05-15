Рейтинг@Mail.ru
Сразу. На Западе забили тревогу из-за "сюрприза" России - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 15.05.2024 (обновлено: 16:45 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946082777.html
Сразу. На Западе забили тревогу из-за "сюрприза" России
Сразу. На Западе забили тревогу из-за "сюрприза" России - РИА Новости, 15.05.2024
Сразу. На Западе забили тревогу из-за "сюрприза" России
Россия с помощью РЭБ эффективно обезвреживает западное оружие на Украине, пишет чешское издание Lidovky. "Всего несколько дней назад американцы сообщили, что... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:18
2024-05-15T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_cce3b8e9519e92feac34b6464accf278.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия с помощью РЭБ эффективно обезвреживает западное оружие на Украине, пишет чешское издание Lidovky. "Всего несколько дней назад американцы сообщили, что отправленное ими Киеву высокоточное оружие буквально сразу вывели из строя", — говорится в публикации. В статье приводятся слова заместителя по закупкам и вооружениям в Министерстве обороны США Уильяма Лапланта о том, что новая модификация неназванной американской высокоточной ракеты не сумела поразить цели, в том числе, из-за радиоэлектронной борьбы, которую ведет Москва. Отмечается, что для противодействия западным ракетам ВС России используют глушилки, из-за которых теряется сигнал со спутника о местоположении."А ведь "обезвреживаются" таким образом западные ракеты стоимостью десятки тысяч долларов", — пишет издание. СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056823.html
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946073097.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_03236aa0f56d1921f4690705970186f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев
Сразу. На Западе забили тревогу из-за "сюрприза" России

Lidovky: ВС России с помощью РЭБ выводят из строя высокоточное оружие Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия с помощью РЭБ эффективно обезвреживает западное оружие на Украине, пишет чешское издание Lidovky.

"Всего несколько дней назад американцы сообщили, что отправленное ими Киеву высокоточное оружие буквально сразу вывели из строя", — говорится в публикации.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Пентагон сделал трудное признание из-за ситуации в Харьковской области
Вчера, 09:26
В статье приводятся слова заместителя по закупкам и вооружениям в Министерстве обороны США Уильяма Лапланта о том, что новая модификация неназванной американской высокоточной ракеты не сумела поразить цели, в том числе, из-за радиоэлектронной борьбы, которую ведет Москва.

Отмечается, что для противодействия западным ракетам ВС России используют глушилки, из-за которых теряется сигнал со спутника о местоположении.
"А ведь "обезвреживаются" таким образом западные ракеты стоимостью десятки тысяч долларов", — пишет издание.

СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Президент Чехии выступил с неожиданным предложением по Украине
Вчера, 10:51
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала