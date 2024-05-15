https://ria.ru/20240515/ukraina-1946077007.html

Никакое западное оружие не спасет режим Зеленского, заявила Захарова

Никакое западное оружие не спасет режим Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2024

Никакое западное оружие не спасет режим Зеленского, заявила Захарова

Никакие вооружения Запада не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена, заявила официальный... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:04

2024-05-15T11:04

2024-05-15T11:04

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никакие вооружения Запада не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни. "Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что сомневающиеся в этом могут посетить выставку западной техники в Москве, которая пользуется большим спросом.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

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в мире, украина, россия, мария захарова