Рейтинг@Mail.ru
Никакое западное оружие не спасет режим Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946077007.html
Никакое западное оружие не спасет режим Зеленского, заявила Захарова
Никакое западное оружие не спасет режим Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2024
Никакое западное оружие не спасет режим Зеленского, заявила Захарова
Никакие вооружения Запада не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена, заявила официальный... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:04
2024-05-15T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_08bfa3170f944584b5113f2e5f7eb3b9.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никакие вооружения Запада не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни. "Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что сомневающиеся в этом могут посетить выставку западной техники в Москве, которая пользуется большим спросом.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aee41fe1c23d3332838dd7173b17209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова
Никакое западное оружие не спасет режим Зеленского, заявила Захарова

Захарова: никакие вооружения Запада не спасут преступный режим Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никакие вооружения Запада не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что дополнительная помощь США Украине поступит на поле боя в ближайшие дни.
"Никакие вооружения, хочется их расстроить, не спасут от краха преступный режим Зеленского, вся военная техника, поставленная на Украину, будет уничтожена", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что сомневающиеся в этом могут посетить выставку западной техники в Москве, которая пользуется большим спросом.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала