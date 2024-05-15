https://ria.ru/20240515/ukraina-1946076076.html

Украина утратила понятия человечности, заявил МИД России

Украина утратила понятия человечности, заявил МИД России - РИА Новости, 15.05.2024

Украина утратила понятия человечности, заявил МИД России

Атака киевского режима на Белгород, в результате которой обрушилась часть жилого дома и погибли люди, показывает абсолютную утрату Киевом понятия человечности,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:58

2024-05-15T10:58

2024-05-15T10:58

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгород

мария захарова

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

украина

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Атака киевского режима на Белгород, в результате которой обрушилась часть жилого дома и погибли люди, показывает абсолютную утрату Киевом понятия человечности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. "Эта страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, белгород, мария захарова, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)