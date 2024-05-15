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Украина утратила понятия человечности, заявил МИД России - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946076076.html
Украина утратила понятия человечности, заявил МИД России
Украина утратила понятия человечности, заявил МИД России - РИА Новости, 15.05.2024
Украина утратила понятия человечности, заявил МИД России
Атака киевского режима на Белгород, в результате которой обрушилась часть жилого дома и погибли люди, показывает абсолютную утрату Киевом понятия человечности,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:58
2024-05-15T10:58
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгород
мария захарова
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
украина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Атака киевского режима на Белгород, в результате которой обрушилась часть жилого дома и погибли люди, показывает абсолютную утрату Киевом понятия человечности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. "Эта страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html
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происшествия, россия, белгород, мария захарова, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгород, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Украина утратила понятия человечности, заявил МИД России

Захарова: события в Белгороде показывают, что Киев утратил понятия человечности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОбстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Атака киевского режима на Белгород, в результате которой обрушилась часть жилого дома и погибли люди, показывает абсолютную утрату Киевом понятия человечности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек.
"Эта страшная трагедия в Белгороде свидетельствует о том, что киевский режим окончательно потерял вообще какие-либо понятия человечности. Он опустился до войны с жилыми домами, мирными жителями", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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