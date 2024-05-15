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Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 15.05.2024 (обновлено: 15:42 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html
Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук
Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук - РИА Новости, 15.05.2024
Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук
Режим Владимира Зеленского устроил кровавое шоу и продолжает гнать людей на бойню, чтобы оставаться у власти, написал лидер запрещенной украинской партии... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:31
2024-05-15T15:42
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского устроил кровавое шоу и продолжает гнать людей на бойню, чтобы оставаться у власти, написал лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения."Эти циничные проходимцы устроили на весь мир кровавое шоу, на котором уже хорошо заработали. Не откажись Зеленский от Минских соглашений, войны вообще бы не было. &lt;…&gt; Он продал украинские земли западным корпорациям, а украинцев уступил за серьезную мзду американскому ВПК в виде пушечного мяса. Наш пострел везде поспел. Только зачем украинцам это защищать с оружием в руках?" — задался Медведчук вопросом. По его словам, жадность и тщеславие Зеленского принесли Украине много горя, сделали из нее страну, опасную для жизни. &quot;За что умирать украинцу? За коррупционные схемы Зеленского? Своей кровью оплатить обогащение кучки преступников, цинично обманувших народ? Сегодня украинцы отдают последнее, чтобы откупиться от отправки на фронт; пересечь границу, чтобы бежать с Украины, которую Зеленский превратил в концлагерь. В основе преступного режима Зеленского лежит коррупция и вседозволенность&quot;, — считает Медведчук.Политик отметил, что ни один украинский коррупционер воевать не пошел и не собирается. "Война является для коррупционеров всех мастей важнейшим предлогом гнать народ на бойню, а самим оставаться при власти. Таким образом, они ставят себя выше своего народа, становятся его палачами и мучителями и не желают прекращать войну, поскольку она дает им неограниченную власть над людьми", — добавил Медведчук.По его мнению, жителям Украины не стоит покупаться на высокие слова о защите Родины, которые постоянно твердит Зеленский, поскольку за счет этого он пытается остаться у власти любой ценой. "Но чем больше он будет у власти, тем больше украинцев погибнет. Они не должны гибнуть за этого преступника, так как достойны лучшей судьбы, которую Зеленский не собирается украинцам предлагать", — подчеркнул политик. Уже через год было хорошо видно, что Зеленский категорически не справляется с управлением страной, что он и его партия — дешевые политические клоуны, неспособные на решение важнейших проблем, считает Медведчук."Но вместо того чтобы признать свою некомпетентность и честно уступить власть, Зеленский начал масштабные репрессии", — заключил он.Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая. Выборы на Украине отменили из-за военного положения, сам Зеленский говорил, что они сейчас "не ко времени". В результате его легитимность окажется под вопросом.С 18 мая на Украине вступит в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним все все военнообязанные должны явиться в военкоматы или зарегистрироваться в "Электронном кабинете призывника", через который могут и рассылать повестки. Как писал еще в октябре журнал Time, ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. А газета New York Times отмечала, что украинские власти стремятся привлечь в армию как можно больше женщин, что говорит об огромных потерях на фронте.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940047901.html
https://ria.ru/20240515/zelenskiy-1946059877.html
https://ria.ru/20231229/zelenskiy-1918916751.html
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украина, владимир зеленский, виктор медведчук, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, В мире
Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук

Медведчук: режим Зеленского устроил кровавое шоу, чтобы оставаться у власти

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского устроил кровавое шоу и продолжает гнать людей на бойню, чтобы оставаться у власти, написал лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.
"Эти циничные проходимцы устроили на весь мир кровавое шоу, на котором уже хорошо заработали. Не откажись Зеленский от Минских соглашений, войны вообще бы не было. <…> Он продал украинские земли западным корпорациям, а украинцев уступил за серьезную мзду американскому ВПК в виде пушечного мяса. Наш пострел везде поспел. Только зачем украинцам это защищать с оружием в руках?" — задался Медведчук вопросом.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Зеленский разрушил Украину до основания, заявил Медведчук
15 апреля, 06:58
По его словам, жадность и тщеславие Зеленского принесли Украине много горя, сделали из нее страну, опасную для жизни.
«

"За что умирать украинцу? За коррупционные схемы Зеленского? Своей кровью оплатить обогащение кучки преступников, цинично обманувших народ? Сегодня украинцы отдают последнее, чтобы откупиться от отправки на фронт; пересечь границу, чтобы бежать с Украины, которую Зеленский превратил в концлагерь. В основе преступного режима Зеленского лежит коррупция и вседозволенность", — считает Медведчук.

Политик отметил, что ни один украинский коррупционер воевать не пошел и не собирается.
"Война является для коррупционеров всех мастей важнейшим предлогом гнать народ на бойню, а самим оставаться при власти. Таким образом, они ставят себя выше своего народа, становятся его палачами и мучителями и не желают прекращать войну, поскольку она дает им неограниченную власть над людьми", — добавил Медведчук.
По его мнению, жителям Украины не стоит покупаться на высокие слова о защите Родины, которые постоянно твердит Зеленский, поскольку за счет этого он пытается остаться у власти любой ценой.
"Но чем больше он будет у власти, тем больше украинцев погибнет. Они не должны гибнуть за этого преступника, так как достойны лучшей судьбы, которую Зеленский не собирается украинцам предлагать", — подчеркнул политик.
Уже через год было хорошо видно, что Зеленский категорически не справляется с управлением страной, что он и его партия — дешевые политические клоуны, неспособные на решение важнейших проблем, считает Медведчук.
"Но вместо того чтобы признать свою некомпетентность и честно уступить власть, Зеленский начал масштабные репрессии", — заключил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Азаров: Зеленский превратился в могильщика украинской государственности
Вчера, 09:40
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая. Выборы на Украине отменили из-за военного положения, сам Зеленский говорил, что они сейчас "не ко времени". В результате его легитимность окажется под вопросом.
С 18 мая на Украине вступит в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним все все военнообязанные должны явиться в военкоматы или зарегистрироваться в "Электронном кабинете призывника", через который могут и рассылать повестки.
Как писал еще в октябре журнал Time, ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. А газета New York Times отмечала, что украинские власти стремятся привлечь в армию как можно больше женщин, что говорит об огромных потерях на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Зеленский продал украинцев как пушечное мясо, заявил Медведчук
29 декабря 2023, 11:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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