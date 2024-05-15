https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук

Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук - РИА Новости, 15.05.2024

Режим Зеленского устроил "кровавое шоу", заявил Медведчук

Режим Владимира Зеленского устроил кровавое шоу и продолжает гнать людей на бойню, чтобы оставаться у власти, написал лидер запрещенной украинской партии... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:31

2024-05-15T10:31

2024-05-15T15:42

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

виктор медведчук

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского устроил кровавое шоу и продолжает гнать людей на бойню, чтобы оставаться у власти, написал лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", написал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения."Эти циничные проходимцы устроили на весь мир кровавое шоу, на котором уже хорошо заработали. Не откажись Зеленский от Минских соглашений, войны вообще бы не было. <…> Он продал украинские земли западным корпорациям, а украинцев уступил за серьезную мзду американскому ВПК в виде пушечного мяса. Наш пострел везде поспел. Только зачем украинцам это защищать с оружием в руках?" — задался Медведчук вопросом. По его словам, жадность и тщеславие Зеленского принесли Украине много горя, сделали из нее страну, опасную для жизни. "За что умирать украинцу? За коррупционные схемы Зеленского? Своей кровью оплатить обогащение кучки преступников, цинично обманувших народ? Сегодня украинцы отдают последнее, чтобы откупиться от отправки на фронт; пересечь границу, чтобы бежать с Украины, которую Зеленский превратил в концлагерь. В основе преступного режима Зеленского лежит коррупция и вседозволенность", — считает Медведчук.Политик отметил, что ни один украинский коррупционер воевать не пошел и не собирается. "Война является для коррупционеров всех мастей важнейшим предлогом гнать народ на бойню, а самим оставаться при власти. Таким образом, они ставят себя выше своего народа, становятся его палачами и мучителями и не желают прекращать войну, поскольку она дает им неограниченную власть над людьми", — добавил Медведчук.По его мнению, жителям Украины не стоит покупаться на высокие слова о защите Родины, которые постоянно твердит Зеленский, поскольку за счет этого он пытается остаться у власти любой ценой. "Но чем больше он будет у власти, тем больше украинцев погибнет. Они не должны гибнуть за этого преступника, так как достойны лучшей судьбы, которую Зеленский не собирается украинцам предлагать", — подчеркнул политик. Уже через год было хорошо видно, что Зеленский категорически не справляется с управлением страной, что он и его партия — дешевые политические клоуны, неспособные на решение важнейших проблем, считает Медведчук."Но вместо того чтобы признать свою некомпетентность и честно уступить власть, Зеленский начал масштабные репрессии", — заключил он.Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая. Выборы на Украине отменили из-за военного положения, сам Зеленский говорил, что они сейчас "не ко времени". В результате его легитимность окажется под вопросом.С 18 мая на Украине вступит в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним все все военнообязанные должны явиться в военкоматы или зарегистрироваться в "Электронном кабинете призывника", через который могут и рассылать повестки. Как писал еще в октябре журнал Time, ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. А газета New York Times отмечала, что украинские власти стремятся привлечь в армию как можно больше женщин, что говорит об огромных потерях на фронте.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940047901.html

https://ria.ru/20240515/zelenskiy-1946059877.html

https://ria.ru/20231229/zelenskiy-1918916751.html

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