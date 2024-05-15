https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056946.html
Уступить. На Западе узнали о страшной дилемме Киева из-за Харькова
Уступить. На Западе узнали о страшной дилемме Киева из-за Харькова - РИА Новости, 15.05.2024
Уступить. На Западе узнали о страшной дилемме Киева из-за Харькова
Киев вынужден выбирать между сохранением территорий или личного состава ВСУ, пишет N-TV. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:26
2024-05-15T09:26
2024-05-15T09:26
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Киев вынужден выбирать между сохранением территорий или личного состава ВСУ, пишет N-TV."Если украинцы решат удержать территорию любой ценой, они потеряют еще больше своей постоянно сокращающейся армии. Если же они решат сохранить ее, им придется уступить территории", — приводит издание слова отставного австралийского генерала Мика Райана.Также в статье отмечается, что российская армия продолжает успешное наступление, чему также способствует хорошая погода.В свою очередь, научный директор Средиземноморского фонда стратегических исследований Пьер Разу высказал мнение, что ближайшие недели могут стать одними из самых трудных для Украины.Накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.* Внесен в список террористов и экстремистов
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в мире, киев, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Уступить. На Западе узнали о страшной дилемме Киева из-за Харькова
N-TV: наступление ВС РФ под Харьковом поставило Киев перед страшным выбором
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Киев вынужден выбирать между сохранением территорий или личного состава ВСУ, пишет N-TV
.
"Если украинцы решат удержать территорию любой ценой, они потеряют еще больше своей постоянно сокращающейся армии. Если же они решат сохранить ее, им придется уступить территории", — приводит издание слова отставного австралийского генерала Мика Райана.
Также в статье отмечается, что российская армия продолжает успешное наступление, чему также способствует хорошая погода.
В свою очередь, научный директор Средиземноморского фонда стратегических исследований Пьер Разу высказал мнение, что ближайшие недели могут стать одними из самых трудных для Украины.
Накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву
будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
* Внесен в список террористов и экстремистов