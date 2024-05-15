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Пентагон сделал трудное признание из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:26 15.05.2024 (обновлено: 09:38 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056823.html
Пентагон сделал трудное признание из-за ситуации в Харьковской области
Пентагон сделал трудное признание из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
Пентагон сделал трудное признание из-за ситуации в Харьковской области
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал успехи России на поле боя, отвечая на брифинге на вопрос о ситуации в Харьковской области. "Но нет... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:26
2024-05-15T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал успехи России на поле боя, отвечая на брифинге на вопрос о ситуации в Харьковской области. "Но нет нужды говорить, что эта пауза в оказании помощи не пошла на пользу (Украине - Прим.ред). Понятно, что у вас есть другие партнеры по всему миру, оказывающие ей помощь. Но русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса", — сказал он. Райдер добавил, что такая ситуация вызывает беспокойство у Вашингтона. "Какими бы незначительными они ни были (успехи российской армии — Прим. Ред.), это, безусловно, вызывает беспокойство", — отметил представитель Пентагона. Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне занялиГатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
https://ria.ru/20240515/kuleba-1946051651.html
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в мире, харьковская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина
Пентагон сделал трудное признание из-за ситуации в Харьковской области

Пентагон: продвижение ВС России в Харьковской области вызывает беспокойство

© AP Photo / Jacquelyn MartinОфициальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал успехи России на поле боя, отвечая на брифинге на вопрос о ситуации в Харьковской области.

"Но нет нужды говорить, что эта пауза в оказании помощи не пошла на пользу (Украине - Прим.ред). Понятно, что у вас есть другие партнеры по всему миру, оказывающие ей помощь. Но русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса", — сказал он.
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Райдер добавил, что такая ситуация вызывает беспокойство у Вашингтона.

"Какими бы незначительными они ни были (успехи российской армии — Прим. Ред.), это, безусловно, вызывает беспокойство", — отметил представитель Пентагона.

Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне занялиГатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраина
 
 
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