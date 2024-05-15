Пентагон сделал трудное признание из-за ситуации в Харьковской области
Пентагон: продвижение ВС России в Харьковской области вызывает беспокойство
© AP Photo / Jacquelyn MartinОфициальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал успехи России на поле боя, отвечая на брифинге на вопрос о ситуации в Харьковской области.
"Но нет нужды говорить, что эта пауза в оказании помощи не пошла на пользу (Украине - Прим.ред). Понятно, что у вас есть другие партнеры по всему миру, оказывающие ей помощь. Но русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса", — сказал он.
"Но нет нужды говорить, что эта пауза в оказании помощи не пошла на пользу (Украине - Прим.ред). Понятно, что у вас есть другие партнеры по всему миру, оказывающие ей помощь. Но русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса", — сказал он.
Райдер добавил, что такая ситуация вызывает беспокойство у Вашингтона.
"Какими бы незначительными они ни были (успехи российской армии — Прим. Ред.), это, безусловно, вызывает беспокойство", — отметил представитель Пентагона.
Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне занялиГатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
"Какими бы незначительными они ни были (успехи российской армии — Прим. Ред.), это, безусловно, вызывает беспокойство", — отметил представитель Пентагона.
Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне занялиГатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.