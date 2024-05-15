https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056823.html

Пентагон сделал трудное признание из-за ситуации в Харьковской области

Пентагон сделал трудное признание из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024

Пентагон сделал трудное признание из-за ситуации в Харьковской области

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал успехи России на поле боя, отвечая на брифинге на вопрос о ситуации в Харьковской области. "Но нет... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:26

2024-05-15T09:26

2024-05-15T09:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал успехи России на поле боя, отвечая на брифинге на вопрос о ситуации в Харьковской области. "Но нет нужды говорить, что эта пауза в оказании помощи не пошла на пользу (Украине - Прим.ред). Понятно, что у вас есть другие партнеры по всему миру, оказывающие ей помощь. Но русские воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются добиться прогресса", — сказал он. Райдер добавил, что такая ситуация вызывает беспокойство у Вашингтона. "Какими бы незначительными они ни были (успехи российской армии — Прим. Ред.), это, безусловно, вызывает беспокойство", — отметил представитель Пентагона. Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне занялиГатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.

https://ria.ru/20240515/kuleba-1946051651.html

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в мире, харьковская область, россия, украина