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В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности - РИА Новости, 15.05.2024
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20:42 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/ubiystvo-1946271513.html
В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности
В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности - РИА Новости, 15.05.2024
В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности
Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Дагестан уроженца республики, который подозревается в убийстве знакомого в 2003 году, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:42
2024-05-15T20:42
происшествия
санкт-петербург
россия
южно-сухокумск
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 15 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Дагестан уроженца республики, который подозревается в убийстве знакомого в 2003 году, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "По подозрению в совершении убийства местного жителя в 2003 году задержан 50-летний уроженец села Акуша, последние 20 лет проживающий в Санкт-Петербурге (ч.1 ст.105 УК РФ)… Одиннадцатого мая 2024 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и этапирован в Республику Дагестан", – говорится в сообщении. По данным следствия, задержанный 3 декабря 2003 года в дагестанском городе Южно-Сухокумске, находясь в своем автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в знакомого, с которым был в конфликте. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый после убийства более 20 лет скрывался в Санкт-Петербурге, работая на разных строительных площадках разнорабочим. В Дагестане подозреваемого заключили под стражу.
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санкт-петербург
россия
южно-сухокумск
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происшествия, санкт-петербург, россия, южно-сухокумск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Южно-Сухокумск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности

СК: в Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Дагестан уроженца республики, который подозревается в убийстве знакомого в 2003 году, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"По подозрению в совершении убийства местного жителя в 2003 году задержан 50-летний уроженец села Акуша, последние 20 лет проживающий в Санкт-Петербурге (ч.1 ст.105 УК РФ)… Одиннадцатого мая 2024 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и этапирован в Республику Дагестан", – говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанный 3 декабря 2003 года в дагестанском городе Южно-Сухокумске, находясь в своем автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в знакомого, с которым был в конфликте. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый после убийства более 20 лет скрывался в Санкт-Петербурге, работая на разных строительных площадках разнорабочим.
В Дагестане подозреваемого заключили под стражу.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЮжно-СухокумскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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