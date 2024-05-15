https://ria.ru/20240515/ubiystvo-1946271513.html

В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности

В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности - РИА Новости, 15.05.2024

В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Дагестан уроженца республики, который подозревается в убийстве знакомого в 2003 году, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:42

2024-05-15T20:42

2024-05-15T20:42

происшествия

санкт-петербург

россия

южно-сухокумск

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 15 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Дагестан уроженца республики, который подозревается в убийстве знакомого в 2003 году, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "По подозрению в совершении убийства местного жителя в 2003 году задержан 50-летний уроженец села Акуша, последние 20 лет проживающий в Санкт-Петербурге (ч.1 ст.105 УК РФ)… Одиннадцатого мая 2024 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и этапирован в Республику Дагестан", – говорится в сообщении. По данным следствия, задержанный 3 декабря 2003 года в дагестанском городе Южно-Сухокумске, находясь в своем автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в знакомого, с которым был в конфликте. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый после убийства более 20 лет скрывался в Санкт-Петербурге, работая на разных строительных площадках разнорабочим. В Дагестане подозреваемого заключили под стражу.

https://ria.ru/20231212/ubiystvo-1915348158.html

санкт-петербург

россия

южно-сухокумск

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происшествия, санкт-петербург, россия, южно-сухокумск, следственный комитет россии (ск рф)