https://ria.ru/20240515/ubiystvo-1946271513.html
В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности
В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности - РИА Новости, 15.05.2024
В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности
Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Дагестан уроженца республики, который подозревается в убийстве знакомого в 2003 году, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:42
2024-05-15T20:42
2024-05-15T20:42
происшествия
санкт-петербург
россия
южно-сухокумск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Дагестан уроженца республики, который подозревается в убийстве знакомого в 2003 году, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "По подозрению в совершении убийства местного жителя в 2003 году задержан 50-летний уроженец села Акуша, последние 20 лет проживающий в Санкт-Петербурге (ч.1 ст.105 УК РФ)… Одиннадцатого мая 2024 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и этапирован в Республику Дагестан", – говорится в сообщении. По данным следствия, задержанный 3 декабря 2003 года в дагестанском городе Южно-Сухокумске, находясь в своем автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в знакомого, с которым был в конфликте. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый после убийства более 20 лет скрывался в Санкт-Петербурге, работая на разных строительных площадках разнорабочим. В Дагестане подозреваемого заключили под стражу.
https://ria.ru/20231212/ubiystvo-1915348158.html
санкт-петербург
россия
южно-сухокумск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_63acdf2792fce5ad5285773b2187d855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, южно-сухокумск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Южно-Сухокумск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности
СК: в Петербурге дагестанца заподозрили в убийстве 20-летней давности
МАХАЧКАЛА, 15 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Дагестан уроженца республики, который подозревается в убийстве знакомого в 2003 году, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"По подозрению в совершении убийства местного жителя в 2003 году задержан 50-летний уроженец села Акуша, последние 20 лет проживающий в Санкт-Петербурге (ч.1 ст.105 УК РФ)… Одиннадцатого мая 2024 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и этапирован в Республику Дагестан", – говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанный 3 декабря 2003 года в дагестанском городе Южно-Сухокумске, находясь в своем автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в знакомого, с которым был в конфликте. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый после убийства более 20 лет скрывался в Санкт-Петербурге, работая на разных строительных площадках разнорабочим.
В Дагестане подозреваемого заключили под стражу.