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Предполагаемые участники заговора в Турции следили за 280 людьми, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
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13:54 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946127712.html
Предполагаемые участники заговора в Турции следили за 280 людьми, пишут СМИ
Предполагаемые участники заговора в Турции следили за 280 людьми, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2024
Предполагаемые участники заговора в Турции следили за 280 людьми, пишут СМИ
Турецкая проправительственная газета Sabah утверждает, что предполагаемые участники "заговора" следили за 280 людьми, среди них высокопоставленные политики и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:54
2024-05-15T13:54
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Sabah утверждает, что предполагаемые участники "заговора" следили за 280 людьми, среди них высокопоставленные политики и журналисты. Ранее СМИ сообщили, что ночью Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа. В стране ранее были уволены и задержаны сотрудники полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией. В их домах провели обыски. "Управлением разведки при полиции Анкары были проверены 280 человек, имена называть не буду: среди них крайне высокопоставленные чиновники, журналисты, в частности, прослушивали представителя одной национальной газеты в Анкаре", - сообщил координатор новостей газеты Абдуррахман Шимшек. По его словам, среди объектов прослушки был "сын бывшего министра юстиции". "Они (предполагаемые заговорщики - ред.) проверяли интернет-трафик этих людей, на какие АЗС они заезжали, какие личные сообщения отправляли в соцсетях, с кем переписывались в Twitter, WhatsApp, FaceTime", - сообщил Шимшек.
https://ria.ru/20240515/trkiye-1946030550.html
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в мире, анкара (провинция), турция, twitter, whatsapp inc.
В мире, Анкара (провинция), Турция, Twitter, WhatsApp Inc.
Предполагаемые участники заговора в Турции следили за 280 людьми, пишут СМИ

Sabah: предполагаемые участники "заговора" в Турции следили почти за 300 людьми

© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Турецкая проправительственная газета Sabah утверждает, что предполагаемые участники "заговора" следили за 280 людьми, среди них высокопоставленные политики и журналисты.
Ранее СМИ сообщили, что ночью Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа. В стране ранее были уволены и задержаны сотрудники полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией. В их домах провели обыски.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче
Вчера, 01:46
"Управлением разведки при полиции Анкары были проверены 280 человек, имена называть не буду: среди них крайне высокопоставленные чиновники, журналисты, в частности, прослушивали представителя одной национальной газеты в Анкаре", - сообщил координатор новостей газеты Абдуррахман Шимшек. По его словам, среди объектов прослушки был "сын бывшего министра юстиции".
"Они (предполагаемые заговорщики - ред.) проверяли интернет-трафик этих людей, на какие АЗС они заезжали, какие личные сообщения отправляли в соцсетях, с кем переписывались в Twitter, WhatsApp, FaceTime", - сообщил Шимшек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Эрдоган на фоне слухов о заговоре в Турции заявил о наличии "кукловодов"
Вчера, 12:27
 
В миреАнкара (провинция)ТурцияTwitterWhatsApp Inc.
 
 
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