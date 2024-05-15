Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
16:10 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/turpotok-1946179276.html
Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток
Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток - РИА Новости, 15.05.2024
Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток
Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве по развитию... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:10
2024-05-15T16:10
тюменская область
тюменская область
узбекистан
ташкент
александр моор
тюменская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946178354_0:94:780:533_1920x0_80_0_0_876efff34a380a609a224917f1901e92.jpg
ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве по развитию турпотока, сообщает информационный центр областного правительства. "Агентство туризма и продвижения Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана во время бизнес-миссии тюменцев в республику, которая проходит с 13 по 16 мая… В рамках соглашения уже началась активная работа. Проведены встречи с отраслевыми партнерами республики, где презентованы возможности региона в сфере туризма", - указано в сообщении. В частности, стороны договорились о проведении информационного тура для компаний Узбекистана в Тюменскую область. В октябре ожидается ответный визит тюменских туроператоров в дружественную республику. Решение об организации ознакомительных поездок туроператоров было принято в апреле 2023 года на полях международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте при содействии губернатора Тюменской области Александра Моора. По итогам выставки глава региона отметил, что Узбекистан является для Тюменской области стратегическим партнером, одним из перспективных направлений сотрудничества с республикой может стать туристическая сфера.
https://ria.ru/20231204/zapret-1913699290.html
тюменская область
узбекистан
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946178354_0:0:780:585_1920x0_80_0_0_4599119cf6099551d8446bf20312f2ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, узбекистан, ташкент, александр моор, тюменская областная дума
Тюменская область, Тюменская область, Узбекистан, Ташкент, Александр Моор, Тюменская областная Дума

Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток

© Фото : информационный центр правительства Тюменской областиТюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток
Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : информационный центр правительства Тюменской области
Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве по развитию турпотока, сообщает информационный центр областного правительства.
«
"Агентство туризма и продвижения Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана во время бизнес-миссии тюменцев в республику, которая проходит с 13 по 16 мая… В рамках соглашения уже началась активная работа. Проведены встречи с отраслевыми партнерами республики, где презентованы возможности региона в сфере туризма", - указано в сообщении.
В частности, стороны договорились о проведении информационного тура для компаний Узбекистана в Тюменскую область. В октябре ожидается ответный визит тюменских туроператоров в дружественную республику.
Решение об организации ознакомительных поездок туроператоров было принято в апреле 2023 года на полях международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте при содействии губернатора Тюменской области Александра Моора. По итогам выставки глава региона отметил, что Узбекистан является для Тюменской области стратегическим партнером, одним из перспективных направлений сотрудничества с республикой может стать туристическая сфера.
Такси - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Тюменской области продлили запрет для мигрантов на работу в такси
4 декабря 2023, 17:42
 
Тюменская областьТюменская областьУзбекистанТашкентАлександр МоорТюменская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала