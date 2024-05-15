https://ria.ru/20240515/turpotok-1946179276.html

Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток

Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток - РИА Новости, 15.05.2024

Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток

Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве по развитию... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:10

2024-05-15T16:10

2024-05-15T16:10

тюменская область

тюменская область

узбекистан

ташкент

александр моор

тюменская областная дума

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ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве по развитию турпотока, сообщает информационный центр областного правительства. "Агентство туризма и продвижения Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана во время бизнес-миссии тюменцев в республику, которая проходит с 13 по 16 мая… В рамках соглашения уже началась активная работа. Проведены встречи с отраслевыми партнерами республики, где презентованы возможности региона в сфере туризма", - указано в сообщении. В частности, стороны договорились о проведении информационного тура для компаний Узбекистана в Тюменскую область. В октябре ожидается ответный визит тюменских туроператоров в дружественную республику. Решение об организации ознакомительных поездок туроператоров было принято в апреле 2023 года на полях международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте при содействии губернатора Тюменской области Александра Моора. По итогам выставки глава региона отметил, что Узбекистан является для Тюменской области стратегическим партнером, одним из перспективных направлений сотрудничества с республикой может стать туристическая сфера.

https://ria.ru/20231204/zapret-1913699290.html

тюменская область

узбекистан

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, узбекистан, ташкент, александр моор, тюменская областная дума