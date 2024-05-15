Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток
© Фото : информационный центр правительства Тюменской областиТюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток
Тюменская область и Узбекистан намерены вместе развивать турпоток
ТЮМЕНЬ, 15 мая – РИА Новости. Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве по развитию турпотока, сообщает информационный центр областного правительства.
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"Агентство туризма и продвижения Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана во время бизнес-миссии тюменцев в республику, которая проходит с 13 по 16 мая… В рамках соглашения уже началась активная работа. Проведены встречи с отраслевыми партнерами республики, где презентованы возможности региона в сфере туризма", - указано в сообщении.
В частности, стороны договорились о проведении информационного тура для компаний Узбекистана в Тюменскую область. В октябре ожидается ответный визит тюменских туроператоров в дружественную республику.
Решение об организации ознакомительных поездок туроператоров было принято в апреле 2023 года на полях международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте при содействии губернатора Тюменской области Александра Моора. По итогам выставки глава региона отметил, что Узбекистан является для Тюменской области стратегическим партнером, одним из перспективных направлений сотрудничества с республикой может стать туристическая сфера.
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