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Путин посетит Вьетнам в ближайшее время, заявил посол России
Путин посетит Вьетнам в ближайшее время, заявил посол России - РИА Новости, 15.05.2024
Путин посетит Вьетнам в ближайшее время, заявил посол России
Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко заявил, что президент РФ Владимир Путин посетит Вьетнам "в ближайшем будущем", об этом сообщает вьетнамский портал... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:02
2024-05-15T17:02
2024-05-15T17:02
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко заявил, что президент РФ Владимир Путин посетит Вьетнам "в ближайшем будущем", об этом сообщает вьетнамский портал Tuoitre. "На совещании по обмену информацией о положении России и сотрудничестве с Вьетнамом, прошедшем в штаб-квартире Союза вьетнамских обществ дружбы в Ханое, посол России во Вьетнаме Геннадий Степанович Бездетко заявил, что в настоящее время невозможно объявить точное время визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, но визит состоится в ближайшее время", - пишет портал. В марте в ходе телефонного разговора на высоком уровне Путин получил приглашение посетить Вьетнам от Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Ранее вьетнамское интернет-издание Vietnamnet сообщило, что президент РФ принял приглашение посетить Вьетнам в ближайшем будущем.
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вьетнам, россия, ханой, владимир путин, в мире
Вьетнам, Россия, Ханой, Владимир Путин, В мире
Путин посетит Вьетнам в ближайшее время, заявил посол России
Tuoitre: посол России во Вьетнаме Бездетко заявил о скором визите Путина