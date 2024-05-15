https://ria.ru/20240515/tsentr-1946221410.html

Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил Азизи

Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил Азизи - РИА Новости, 15.05.2024

Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил Азизи

Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:57

2024-05-15T17:57

2024-05-15T17:57

россия

москва

афганистан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872342831_0:216:2873:1832_1920x0_80_0_0_1ad3c1231213958c28f581344eafded1.jpg

КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Мы хотим, если есть возможность, чтобы мы также открыли свой деловой центр в Москве, кто пойдет на пользу обеих стран и поможет улучшить торговые отношения", - сказал он в ходе мероприятия на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Азизи напомнил, что Россия уже открыла свой деловой центр в Кабуле. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240515/kazan-1946133055.html

https://ria.ru/20240515/afganistan-1946205374.html

россия

москва

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, афганистан, в мире