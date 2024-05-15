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Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил Азизи - РИА Новости, 15.05.2024
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17:57 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/tsentr-1946221410.html
Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил Азизи
Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил Азизи - РИА Новости, 15.05.2024
Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил Азизи
Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:57
2024-05-15T17:57
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Мы хотим, если есть возможность, чтобы мы также открыли свой деловой центр в Москве, кто пойдет на пользу обеих стран и поможет улучшить торговые отношения", - сказал он в ходе мероприятия на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Азизи напомнил, что Россия уже открыла свой деловой центр в Кабуле. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240515/kazan-1946133055.html
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россия, москва, афганистан, в мире
Россия, Москва, Афганистан, В мире
Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил Азизи

Нуриддин Азизи: Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр

© Фотохост-агентство/РИА Новости | Перейти в медиабанкНуриддин Азизи
Нуриддин Азизи
© Фотохост-агентство/РИА Новости
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Нуриддин Азизи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Мы хотим, если есть возможность, чтобы мы также открыли свой деловой центр в Москве, кто пойдет на пользу обеих стран и поможет улучшить торговые отношения", - сказал он в ходе мероприятия на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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Азизи напомнил, что Россия уже открыла свой деловой центр в Кабуле.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая.
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