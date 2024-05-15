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Набиуллина предупредила о возможном оттоке капитала за рубеж
Набиуллина предупредила о возможном оттоке капитала за рубеж - РИА Новости, 15.05.2024
Набиуллина предупредила о возможном оттоке капитала за рубеж
Решение арбитражного суда Пермского края об истребовании акций Соликамского магниевого завода у миноритариев в пользу РФ может привести к оттоку капитала за... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:51
2024-05-15T12:51
2024-05-15T12:51
экономика
жилье
россия
пермский край
эльвира набиуллина
соликамский магниевый завод
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науфор
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Решение арбитражного суда Пермского края об истребовании акций Соликамского магниевого завода у миноритариев в пользу РФ может привести к оттоку капитала за рубеж, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы уже говорили о том, что мы ... обеспокоены этой ситуацией самым серьезным образом. Потому что защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги - это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверия", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024". Без того, чтобы это доверие инвесторов и защита прав акционеров были надежным образом защищены, ни о каком двукратном росте капитализации рынка говорить невозможно, подчеркнула она. "И прецедент, конечно, нас беспокоит, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки. Просто будут тогда структурировать наши граждане все эти сделки в зарубежных юрисдикциях, на зарубежных площадках, неся при этом риск зарубежных юрисдикций, а он реализовался в последнее время", - сказала она. "Но это будет отток капитала. Мне кажется, это никому не нужно", - добавила Набиуллина. "В законе, мы считаем, что прописаны все нормы, касающиеся защиты добросовестных приобретателей на организованных торгах. И здесь очень важно, чтобы и правоприменительная практика была соответствующей. Сейчас дело рассматривается в судах, Центральный банк занимает активную позицию, но другие комментарии преждевременно давать", - заключила она. ЦБ РФ обжаловал решение арбитражного суда Пермского края об истребовании акций Соликамского магниевого завода у миноритариев в пользу РФ, следует из данных электронной картотеки суда.
https://ria.ru/20240322/aktsii-1934979861.html
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экономика, жилье, россия, пермский край, эльвира набиуллина, соликамский магниевый завод, центральный банк рф (цб рф), науфор
Экономика, Жилье, Россия, Пермский край, Эльвира Набиуллина, Соликамский магниевый завод, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), НАУФОР
Набиуллина предупредила о возможном оттоке капитала за рубеж
ЦБ: решение об изъятии акций Соликамского завода может вызвать отток капитала
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Решение арбитражного суда Пермского края об истребовании акций Соликамского магниевого завода у миноритариев в пользу РФ может привести к оттоку капитала за рубеж, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«
"Мы уже говорили о том, что мы ... обеспокоены этой ситуацией самым серьезным образом. Потому что защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги - это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверия", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
Без того, чтобы это доверие инвесторов и защита прав акционеров были надежным образом защищены, ни о каком двукратном росте капитализации рынка говорить невозможно, подчеркнула она.
"И прецедент, конечно, нас беспокоит, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки. Просто будут тогда структурировать наши граждане все эти сделки в зарубежных юрисдикциях, на зарубежных площадках, неся при этом риск зарубежных юрисдикций, а он реализовался в последнее время", - сказала она.
"Но это будет отток капитала. Мне кажется, это никому не нужно", - добавила Набиуллина.
"В законе, мы считаем, что прописаны все нормы, касающиеся защиты добросовестных приобретателей на организованных торгах. И здесь очень важно, чтобы и правоприменительная практика была соответствующей. Сейчас дело рассматривается в судах, Центральный банк занимает активную позицию, но другие комментарии преждевременно давать", - заключила она.
ЦБ РФ обжаловал решение арбитражного суда Пермского края об истребовании акций Соликамского магниевого завода у миноритариев в пользу РФ, следует из данных электронной картотеки суда.