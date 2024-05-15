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Набиуллина предупредила о возможном оттоке капитала за рубеж

Набиуллина предупредила о возможном оттоке капитала за рубеж - РИА Новости, 15.05.2024

Набиуллина предупредила о возможном оттоке капитала за рубеж

Решение арбитражного суда Пермского края об истребовании акций Соликамского магниевого завода у миноритариев в пользу РФ может привести к оттоку капитала за... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:51

2024-05-15T12:51

2024-05-15T12:51

экономика

жилье

россия

пермский край

эльвира набиуллина

соликамский магниевый завод

центральный банк рф (цб рф)

науфор

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Решение арбитражного суда Пермского края об истребовании акций Соликамского магниевого завода у миноритариев в пользу РФ может привести к оттоку капитала за рубеж, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы уже говорили о том, что мы ... обеспокоены этой ситуацией самым серьезным образом. Потому что защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги - это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверия", - сказала она на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024". Без того, чтобы это доверие инвесторов и защита прав акционеров были надежным образом защищены, ни о каком двукратном росте капитализации рынка говорить невозможно, подчеркнула она. "И прецедент, конечно, нас беспокоит, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки. Просто будут тогда структурировать наши граждане все эти сделки в зарубежных юрисдикциях, на зарубежных площадках, неся при этом риск зарубежных юрисдикций, а он реализовался в последнее время", - сказала она. "Но это будет отток капитала. Мне кажется, это никому не нужно", - добавила Набиуллина. "В законе, мы считаем, что прописаны все нормы, касающиеся защиты добросовестных приобретателей на организованных торгах. И здесь очень важно, чтобы и правоприменительная практика была соответствующей. Сейчас дело рассматривается в судах, Центральный банк занимает активную позицию, но другие комментарии преждевременно давать", - заключила она. ЦБ РФ обжаловал решение арбитражного суда Пермского края об истребовании акций Соликамского магниевого завода у миноритариев в пользу РФ, следует из данных электронной картотеки суда.

https://ria.ru/20240322/aktsii-1934979861.html

https://ria.ru/20231227/aktsii-1918406311.html

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экономика, жилье, россия, пермский край, эльвира набиуллина, соликамский магниевый завод, центральный банк рф (цб рф), науфор