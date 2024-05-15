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ЦБ думает об установлении порога free float для допуска к торгам - РИА Новости, 15.05.2024
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11:06 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/tsb-1946078170.html
ЦБ думает об установлении порога free float для допуска к торгам
ЦБ думает об установлении порога free float для допуска к торгам - РИА Новости, 15.05.2024
ЦБ думает об установлении порога free float для допуска к торгам
ЦБ РФ думает о том, чтобы установить минимальный порог доли акций, находящихся в свободном обращении (free float), для допуска компаний к организованным торгам, РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:06
2024-05-15T11:06
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
науфор
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ЦБ РФ думает о том, чтобы установить минимальный порог доли акций, находящихся в свободном обращении (free float), для допуска компаний к организованным торгам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Для допуска к организованным торгам, может быть, целесообразно установить минимальный порог free float. Мы думаем это обсудить", - сказала Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024". "Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, незначительный free float. Даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free float небольшой. И понятно, что он может быть небольшой у компаний, которые делают первые шаги, но он остается таким и у тех, кто уже давно на рынке. Если при этом незначительная капитализация, при незначительном free float очень легко двигать рынок", - отметила глава ЦБ.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), науфор
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), НАУФОР
ЦБ думает об установлении порога free float для допуска к торгам

Набиуллина предложила ввести минимальный порог доли акций в свободном обращении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ЦБ РФ думает о том, чтобы установить минимальный порог доли акций, находящихся в свободном обращении (free float), для допуска компаний к организованным торгам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"Для допуска к организованным торгам, может быть, целесообразно установить минимальный порог free float. Мы думаем это обсудить", - сказала Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".
"Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, незначительный free float. Даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free float небольшой. И понятно, что он может быть небольшой у компаний, которые делают первые шаги, но он остается таким и у тех, кто уже давно на рынке. Если при этом незначительная капитализация, при незначительном free float очень легко двигать рынок", - отметила глава ЦБ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)НАУФОР
 
 
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