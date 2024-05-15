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В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:26 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/trevoga-1946291230.html
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги - РИА Новости, 15.05.2024
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги
Сигнал воздушной тревоги отменен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T23:26
2024-05-15T23:26
севастополь
михаил развожаев
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги отменен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сигнал воздушной тревоги был объявлен в 22.56 мск. Также сообщалось о работе ПВО в Севастополе, сбито несколько воздушных целей. "Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении Развожаева в Telegram-канале.
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севастополь
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги

Развожаев: в Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги отменен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сигнал воздушной тревоги был объявлен в 22.56 мск. Также сообщалось о работе ПВО в Севастополе, сбито несколько воздушных целей.
"Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении Развожаева в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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