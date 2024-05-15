https://ria.ru/20240515/trevoga-1946291230.html

В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги

В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги - РИА Новости, 15.05.2024

В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги

Сигнал воздушной тревоги отменен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:26

2024-05-15T23:26

2024-05-15T23:26

севастополь

михаил развожаев

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги отменен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сигнал воздушной тревоги был объявлен в 22.56 мск. Также сообщалось о работе ПВО в Севастополе, сбито несколько воздушных целей. "Отбой воздушной тревоги", - говорится в сообщении Развожаева в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия