https://ria.ru/20240515/trevoga-1946092008.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.05.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Одесской областях Украины,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:44

2024-05-15T11:44

2024-05-15T11:45

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 11.02 (совпадает с мск) сигнал тревоги звучит в Сумской области. Через некоторое время ее объявили в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Одесской, а также подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской. В Харьковской области тревога звучит с ночи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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