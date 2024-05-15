https://ria.ru/20240515/terminator-1946045635.html

Военный оценил, как БМПТ "Терминатор" показала себя в боях

Военный оценил, как БМПТ "Терминатор" показала себя в боях - РИА Новости, 15.05.2024

Военный оценил, как БМПТ "Терминатор" показала себя в боях

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" отлично показывает себя в боевых действиях, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Юг",... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T07:04

2024-05-15T07:04

2024-05-15T09:20

технологии

россия

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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" отлично показывает себя в боевых действиях, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Юг", наводчик-оператор с позывным "Столин". "Это вот от последней поездки следы от поражений… Ну поначалу отработали по нам ПТУР (противотанковый ракетный комплекс – ред.), затем отработали "Камикадзе" (FPV-дронами - ред.), сколько штук - не считали, ну а в конце накрыли кассетными (боеприпасы – ред.). Ну ничего, (мы - ред.) отработали, задачу выполнили. Благодаря командованию - грамотно спланировали все наши действия, очень много ребят благодарны нам за это", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что "Терминатор" отлично зарекомендовал себя в боевых действиях и на данный момент является одной из приоритетных целей для ВСУ. "Ценник за подбитие машины с экипажем поднялся кратно - в разы. Машину уже боятся, знают, что машина очень тяжело выводится из строя. Приходилось вплотную подходить (к противнику – ред.), до 50 метров доводилось. Но это редкий случай... Огневой вал машина дает такой, что поднять голову не получается у них... Прячутся, залегают или покидают, бросают свои позиции. Машина не то, что оправдала, а превзошла все ожидания, живучесть у нее феноменальная", - рассказал "Столин". "Терминаторы" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова. Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе научно-технического форума "Армия-2017".

https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906057272.html

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Кадры работы боевой машины "Терминатор" в зоне СВО Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" отлично показывает себя в боевых действиях, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Юг", наводчик-оператор с позывным "Столин". 2024-05-15T07:04 true PT2M53S

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технологии, россия, вооруженные силы украины