Рейтинг@Mail.ru
Военный оценил, как БМПТ "Терминатор" показала себя в боях - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 15.05.2024 (обновлено: 09:20 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/terminator-1946045635.html
Военный оценил, как БМПТ "Терминатор" показала себя в боях
Военный оценил, как БМПТ "Терминатор" показала себя в боях - РИА Новости, 15.05.2024
Военный оценил, как БМПТ "Терминатор" показала себя в боях
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" отлично показывает себя в боевых действиях, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Юг",... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T07:04
2024-05-15T09:20
технологии
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946053303_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_326d403041e55e865e53a0623e595096.jpg
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" отлично показывает себя в боевых действиях, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Юг", наводчик-оператор с позывным "Столин". "Это вот от последней поездки следы от поражений… Ну поначалу отработали по нам ПТУР (противотанковый ракетный комплекс – ред.), затем отработали "Камикадзе" (FPV-дронами - ред.), сколько штук - не считали, ну а в конце накрыли кассетными (боеприпасы – ред.). Ну ничего, (мы - ред.) отработали, задачу выполнили. Благодаря командованию - грамотно спланировали все наши действия, очень много ребят благодарны нам за это", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что "Терминатор" отлично зарекомендовал себя в боевых действиях и на данный момент является одной из приоритетных целей для ВСУ. "Ценник за подбитие машины с экипажем поднялся кратно - в разы. Машину уже боятся, знают, что машина очень тяжело выводится из строя. Приходилось вплотную подходить (к противнику – ред.), до 50 метров доводилось. Но это редкий случай... Огневой вал машина дает такой, что поднять голову не получается у них... Прячутся, залегают или покидают, бросают свои позиции. Машина не то, что оправдала, а превзошла все ожидания, живучесть у нее феноменальная", - рассказал "Столин". "Терминаторы" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова. Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе научно-технического форума "Армия-2017".
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906057272.html
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907664004.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры работы боевой машины "Терминатор" в зоне СВО
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" отлично показывает себя в боевых действиях, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Юг", наводчик-оператор с позывным "Столин".
2024-05-15T07:04
true
PT2M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946053303_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ea0d378514f4b00c75339eb0d3fb380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, вооруженные силы украины
Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины
Военный оценил, как БМПТ "Терминатор" показала себя в боях

Боец группировки войск "Юг": БМПТ "Терминатор" отлично показала себя в боях

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" отлично показывает себя в боевых действиях, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Юг", наводчик-оператор с позывным "Столин".
"Это вот от последней поездки следы от поражений… Ну поначалу отработали по нам ПТУР (противотанковый ракетный комплекс – ред.), затем отработали "Камикадзе" (FPV-дронами - ред.), сколько штук - не считали, ну а в конце накрыли кассетными (боеприпасы – ред.). Ну ничего, (мы - ред.) отработали, задачу выполнили. Благодаря командованию - грамотно спланировали все наши действия, очень много ребят благодарны нам за это", - рассказал собеседник агентства.
Военнослужащий с БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В зоне СВО создали первый спецбатальон дронщиков-минеров
30 октября 2023, 03:03
Он уточнил, что "Терминатор" отлично зарекомендовал себя в боевых действиях и на данный момент является одной из приоритетных целей для ВСУ.
"Ценник за подбитие машины с экипажем поднялся кратно - в разы. Машину уже боятся, знают, что машина очень тяжело выводится из строя. Приходилось вплотную подходить (к противнику – ред.), до 50 метров доводилось. Но это редкий случай... Огневой вал машина дает такой, что поднять голову не получается у них... Прячутся, залегают или покидают, бросают свои позиции. Машина не то, что оправдала, а превзошла все ожидания, живучесть у нее феноменальная", - рассказал "Столин".
"Терминаторы" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе научно-технического форума "Армия-2017".
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
ВС России уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов
6 ноября 2023, 06:33
 
ТехнологииРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала