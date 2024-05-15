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Румынские пограничники нашли на границе с Украиной тела двух мужчин - РИА Новости, 15.05.2024
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20:14 15.05.2024 (обновлено: 20:15 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/tela-1946266879.html
Румынские пограничники нашли на границе с Украиной тела двух мужчин
Румынские пограничники нашли на границе с Украиной тела двух мужчин - РИА Новости, 15.05.2024
Румынские пограничники нашли на границе с Украиной тела двух мужчин
Румынские пограничники нашли в горах на границе с Украиной тела двух мужчин, предполагается, что они могут быть дезертирами, заявила в среду представитель... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:14
2024-05-15T20:15
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Румынские пограничники нашли в горах на границе с Украиной тела двух мужчин, предполагается, что они могут быть дезертирами, заявила в среду представитель территориального инспектората пограничников Сигету-Мармацией Юлия Стан. "Во время патрулирования государственной границы пограничники обнаружили два трупа в горном районе. Пограничные власти Украины были уведомлены об этом инциденте, на месте созданы оперативные поисковые группы из пограничников, полицейских и спасателей", - заявила Стан агентству Agerpres. По ее словам, тела возможных дезертиров должны спустить с высоты примерно в 1900 метров. Ранее пограничная полиция Румынии сообщила, что с февраля 2022 года в страну незаконно проникли более 11 тысяч украинских мужчин. При этом 25 из них погибли при попытке пересечения границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, румыния, владимир зеленский
В мире, Украина, Румыния, Владимир Зеленский
Румынские пограничники нашли на границе с Украиной тела двух мужчин

Румынские пограничники нашли тела двух мужчин в горах на границе с Украиной

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Румынские пограничники нашли в горах на границе с Украиной тела двух мужчин, предполагается, что они могут быть дезертирами, заявила в среду представитель территориального инспектората пограничников Сигету-Мармацией Юлия Стан.
"Во время патрулирования государственной границы пограничники обнаружили два трупа в горном районе. Пограничные власти Украины были уведомлены об этом инциденте, на месте созданы оперативные поисковые группы из пограничников, полицейских и спасателей", - заявила Стан агентству Agerpres.
По ее словам, тела возможных дезертиров должны спустить с высоты примерно в 1900 метров.
Ранее пограничная полиция Румынии сообщила, что с февраля 2022 года в страну незаконно проникли более 11 тысяч украинских мужчин. При этом 25 из них погибли при попытке пересечения границы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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