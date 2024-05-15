https://ria.ru/20240515/tela-1946266879.html

Румынские пограничники нашли на границе с Украиной тела двух мужчин

Румынские пограничники нашли на границе с Украиной тела двух мужчин - РИА Новости, 15.05.2024

Румынские пограничники нашли на границе с Украиной тела двух мужчин

Румынские пограничники нашли в горах на границе с Украиной тела двух мужчин, предполагается, что они могут быть дезертирами, заявила в среду представитель... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:14

2024-05-15T20:14

2024-05-15T20:15

в мире

украина

румыния

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg

КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Румынские пограничники нашли в горах на границе с Украиной тела двух мужчин, предполагается, что они могут быть дезертирами, заявила в среду представитель территориального инспектората пограничников Сигету-Мармацией Юлия Стан. "Во время патрулирования государственной границы пограничники обнаружили два трупа в горном районе. Пограничные власти Украины были уведомлены об этом инциденте, на месте созданы оперативные поисковые группы из пограничников, полицейских и спасателей", - заявила Стан агентству Agerpres. По ее словам, тела возможных дезертиров должны спустить с высоты примерно в 1900 метров. Ранее пограничная полиция Румынии сообщила, что с февраля 2022 года в страну незаконно проникли более 11 тысяч украинских мужчин. При этом 25 из них погибли при попытке пересечения границы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, румыния, владимир зеленский