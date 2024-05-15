Румынские пограничники нашли на границе с Украиной тела двух мужчин
Румынские пограничники нашли тела двух мужчин в горах на границе с Украиной
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Румынские пограничники нашли в горах на границе с Украиной тела двух мужчин, предполагается, что они могут быть дезертирами, заявила в среду представитель территориального инспектората пограничников Сигету-Мармацией Юлия Стан.
"Во время патрулирования государственной границы пограничники обнаружили два трупа в горном районе. Пограничные власти Украины были уведомлены об этом инциденте, на месте созданы оперативные поисковые группы из пограничников, полицейских и спасателей", - заявила Стан агентству Agerpres.
По ее словам, тела возможных дезертиров должны спустить с высоты примерно в 1900 метров.
Ранее пограничная полиция Румынии сообщила, что с февраля 2022 года в страну незаконно проникли более 11 тысяч украинских мужчин. При этом 25 из них погибли при попытке пересечения границы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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