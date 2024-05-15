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Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на акцию протеста в Тбилиси - РИА Новости, 15.05.2024
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22:30 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/tbilisi-1946284754.html
Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на акцию протеста в Тбилиси
Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на акцию протеста в Тбилиси - РИА Новости, 15.05.2024
Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на акцию протеста в Тбилиси
Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии пришли в среду на проспект Руставели в Тбилиси на акцию против закона об иноагентах, обратились к... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:30
2024-05-15T22:30
в мире
грузия
эстония
габриэлюс ландсбергис
протесты в грузии против закона об иноагентах
литва
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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии пришли в среду на проспект Руставели в Тбилиси на акцию против закона об иноагентах, обратились к демонстрантам и поддержали их, передает корреспондент РИА Новости. В Тбилиси в среду перед зданием парламента Грузии проходит очередная акция против закона об иноагентах. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении. "Законное место Грузии в Евросоюзе. Грузинский народ поддерживает это, есть единство. Вы не одиноки, грузинской народ не одинок, мы с вами", - заявил на акции глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил во время выступления о необходимости "открыто говорить о том, какие результаты могут последовать за нынешними решениями для европейского будущего Грузии". О поддержке демонстрантов заявила и глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир. "Мы поддержали страны Балтии, когда они восстановили свою независимость. Поэтому мое присутствие здесь является символическим жестом того, что мы поддерживаем вас, что вы не одни, и что мы приехали сюда, чтобы выразить уважение", - сказала она. Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии находятся в Грузии с визитом. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
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Акции протеста в Тбилиси против закона об иноагентах
В Тбилиси возобновились акции протеста против закона об иноагентах.
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в мире, грузия, эстония, габриэлюс ландсбергис, протесты в грузии против закона об иноагентах, литва
В мире, Грузия, Эстония, Габриэлюс Ландсбергис, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Литва
Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на акцию протеста в Тбилиси

Главы МИД Эстонии, Исландии и Литвы выступили перед митингующими в Тбилиси

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии пришли в среду на проспект Руставели в Тбилиси на акцию против закона об иноагентах, обратились к демонстрантам и поддержали их, передает корреспондент РИА Новости.
В Тбилиси в среду перед зданием парламента Грузии проходит очередная акция против закона об иноагентах. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении.
"Законное место Грузии в Евросоюзе. Грузинский народ поддерживает это, есть единство. Вы не одиноки, грузинской народ не одинок, мы с вами", - заявил на акции глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил во время выступления о необходимости "открыто говорить о том, какие результаты могут последовать за нынешними решениями для европейского будущего Грузии".
О поддержке демонстрантов заявила и глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир. "Мы поддержали страны Балтии, когда они восстановили свою независимость. Поэтому мое присутствие здесь является символическим жестом того, что мы поддерживаем вас, что вы не одни, и что мы приехали сюда, чтобы выразить уважение", - сказала она.
Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии находятся в Грузии с визитом.
В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
Драка при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах
14 мая, 12:05
 
В миреГрузияЭстонияГабриэлюс ЛандсбергисПротесты в Грузии против закона об иноагентахЛитва
 
 
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