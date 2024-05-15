https://ria.ru/20240515/tbilisi-1946103110.html

Протестующие в Тбилиси анонсировали новую акцию против закона об иноагентах

Протестующие в Тбилиси анонсировали новую акцию против закона об иноагентах - РИА Новости, 15.05.2024

Протестующие в Тбилиси анонсировали новую акцию против закона об иноагентах

Участники массового ночного шествия против закона об иноагентах в Тбилиси разошлись только под утро, но уже планируют новую акцию перед зданием парламента,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:47

2024-05-15T12:47

2024-05-15T16:06

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тбилиси

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 15 мая — РИА Новости. Участники массового ночного шествия против закона об иноагентах в Тбилиси разошлись только под утро, но уже планируют новую акцию перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.Накануне депутаты приняли законопроект в третьем, окончательном чтении, после чего у парламента собралась огромная толпа протестующих. Поздно ночью они устроили массовое шествие по городу, из-за чего пришлось перекрыть центральные улицы. Сейчас автомобильное движение на проспекте Руставели восстановили, но митингующие намерены собраться вновь вечером. В соцсетях они пишут, что определенного плана действий нет, но протесты, акции и шествия не прекратятся, пока власти Грузии не упразднят закон. Массовые акции протеста проходят в Тбилиси с середины апреля, после того как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" прошел первое чтение в парламенте. Документ предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом они должны заполнить декларацию, в противном случае им грозит штраф в 25 тысяч лари.Парламент Грузии уже рассматривал такой законопроект в марте 2023 года. Тогда депутаты приняли его только в первом чтении, а затем на фоне массовых протестов его отозвали. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Оппозиция требует отозвать законопроект и утверждает, что он представляет собой аналог российского закона об иноагентах (хотя подобный закон много лет действует и в США). Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240514/miting-1946007754.html

https://ria.ru/20240514/napadenie-1945984809.html

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в мире, грузия, сша, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах