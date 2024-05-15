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Российско-китайские связи независимы от идеологии, отметил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
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01:54 15.05.2024
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Российско-китайские связи независимы от идеологии, отметил Путин
Российско-китайские связи независимы от идеологии, отметил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Российско-китайские связи независимы от идеологии, отметил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:54
2024-05-15T01:54
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китай
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры.Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Важно, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран", - заявил российский лидер.
https://ria.ru/20231016/kitay-1902971813.html
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Российско-китайские связи независимы от идеологии, отметил Путин

Путин: связи России и Китая не зависят от идеологии и политической конъюнктуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
"Важно, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран", - заявил российский лидер.
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