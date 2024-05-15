https://ria.ru/20240515/svyazi-1946031642.html

Российско-китайские связи независимы от идеологии, отметил Путин

Российско-китайские связи независимы от идеологии, отметил Путин - РИА Новости, 15.05.2024

Российско-китайские связи независимы от идеологии, отметил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:54

2024-05-15T01:54

2024-05-15T01:54

россия

китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры.Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Важно, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20231016/kitay-1902971813.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, китай, владимир путин, в мире